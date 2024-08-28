Τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπλοκάρουν πληρωμές από τη Ρωσία

Οι τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) άρχισαν από τον Αύγουστο να μπλοκάρουν τις πληρωμές που προέρχονται από τη Ρωσία για ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, γράφει σήμερα στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Kommersant.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, το μπλοκάρισμα εφαρμόζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις, όταν τα είδη αυτά εισάγονται στα ΗΑΕ.

«Ρωσικοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν εταιρείες στα ΗΑΕ ως τρόπο μεταφοράς χρημάτων για αγορές ηλεκτρονικών ειδών στην Κίνα, ωστόσο τα είδη αυτά στέλνονταν αμέσως στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε πηγή της εφημερίδας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διεξαγωγή πληρωμών μέσω των ΗΑΕ, η προμήθεια είναι 1-3%. Οι τράπεζες άρχισαν να μη δέχονται συναλλαγές φοβούμενες την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών «Μπεστάου» Όλεγκ Όσιποφ, διευκρίνισε ότι πολλοί ρωσικοί οργανισμοί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία δημιούργησαν αντιπροσωπείες στο Ντουμπάι. Μόνο το 2023 στα ΗΑΕ άνοιξαν περίπου 1.000 ρωσικές εταιρείες, γράφει η εφημερίδα Kommersant.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.