Ουκρανία: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας 725 εκατ. δολαρίων από ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 725 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενισχύσουν τον αγώνα της εναντίον των ρώσων εισβολέων, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυραύλους Stinger και HIMARS, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και νάρκες, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πενήντα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει «να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις» τονίζει ο Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση.

Ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις εναντίον της Νικόπολης και του Κριβί Ριχ (σ.σ. της γενέτειρας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι), στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ κάνει λόγο για περισσότερα από δέκα πλήγματα στις δύο τοποθεσίες με ομοβροντία από το πυροβολικό και επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αναφέρθηκε ένας τραυματισμός, ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, γράφει ο Λισάκ.

Η Νικόπολη βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Το βιομηχανικό κέντρο βρίσκεται στην βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από την πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον οποίο ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

