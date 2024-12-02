O «καγκελάριος της ειρήνης» στο Κίεβο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο με νέο «δώρο» προς την Ουκρανία αλλά και κριτική από την αντιπολίτευση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Όπως είθισται, οι επισκέψεις των κορυφαίων Γερμανών αξιωματούχων στο Κίεβο δεν ανακοινώνονται, παρά μόνο την τελευταία στιγμή, άμα τη αφίξει. Έτσι και σήμερα.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έφθασε αιφνιδιαστικά με τρένο στο Κίεβο, κομίζοντας όχι μόνο τα καθιερωμένα μηνύματα στήριξης προς την Ουκρανία αλλά και 650 εκατομμύρια ευρώ φρέσκιας γερμανικής βοήθειας, από κεφάλαια που είναι βέβαια ήδη διαθέσιμα. Κι όλα αυτά την ώρα που η Ουκρανία περνά έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, με τη Ρωσία να κλιμακώνει τις επιθέσεις της στα ουκρανικά εδάφη.Drone, Ιris-Τ, Leopard αλλά όχι TaurusΉταν η δεύτερη επίσκεψη του Όλαφ Σολτς στην ουκρανική πρωτεύουσα από το 2022 για να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία. Μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύονται τραυματίες πολέμου και απέτισε φόρο τιμής σε μνημείο για τους πεσόντες στρατιώτες της Ουκρανίας από το 2014 μέχρι σήμερα.Στο μεταξύ η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή 4.000 drone της εταιρείας Helsing στην Ουκρανία, ενώ στο γερμανικό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας που προορίζεται για στήριξη του Κιέβου συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de: δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Iris-T, δέκα άρματα μάχης τύπου Leopard 1A5, 60 οχήματα πεζικού και κύρια άρματα μάχης Μ80 και Μ84, 6.000 μη κατευθυνόμενοι και 500 κατευθυνόμενοι πύραυλοι.EE, ΝΑΤΟ και αινιγματικά σχέδια ειρήνευσηςΚατά την προηγούμενη επίσκεψή του τον Ιούνιο του 2022 ο Όλαφ Σολτς, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον τότε Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, είχαν υποσχεθεί στο Κίεβο να διευκολύνουν τον δρόμο, μελλοντικά, προς την ΕΕ. Δεν ισχύει όμως και για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ να μην θεωρούν ακόμη ότι η χώρα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, παρά τις πιέσεις χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Πρόσφατα πάντως ο Όλαφ Σολτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, για πρώτη φορά μετά το πάγωμα τον διμερών επαφών το 2022 με φόντο πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα είχε ενημερωθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος από την πλευρά του είχε παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» του τον Οκτώβριο και στο Βερολίνο.Η νέα επίσκεψη Σολτς στο Κίεβο πρέπει να ερμηνευθεί υπό διπλό πρίσμα. Από τη μια πλευρά ενόψει των πρόωρων εκλογών στη Γερμανία. Ο Σολτς επιχειρεί να στείλει διπλό μήνυμα: «ναι» στη στήριξη της Ουκρανίας, «όχι» στη διακινδύνευση της ειρήνης στη Γερμανία και την Ευρώπη με την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Τaurus. Από την άλλη πλευρά, η έντονη διπλωματική κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες και στο Βερολίνο έχει να κάνει με τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τη Μόσχα και το Κίεβο. Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις του εκλεγέντος προέδρου είναι προσεκτικές.Κριτική από την αντιπολίτευσηΩς «καταστροφικό» χαρακτηρίζουν το αιφνιδιαστικό πέρασμα του καγκελαρίου από το Κίεβο οι Χριστιανοδημοκράτες. Ο αρμόδιος της CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ χαρακτήρισε την επίσκεψη Σολτς «προεκλογικό ελιγμό» σημειώνοντας ότι «κάνει προεκλογικό αγώνα στις πλάτες του ουκρανικού λαού, τροφοδοτώντας το αφήγημα του φόβου απέναντι στη Ρωσία».Σκληρή κριτική άσκησε και η Σάρα Βάγκενκνεχτ, επικεφαλής της ομώνυμης αριστερής Συμμαχίας, τονίζοντας ότι ένας «καγκελάριος χωρίς πλειοψηφία» προσφέρει ακριβά εξοπλιστικά δώρα «εις βάρος των Γερμανών φορολογούμενων», την ώρα που στη Γερμανία «νοσοκομεία κλείνουν, σχολεία σαπίζουν και ενώ ο θάνατος στην Ουκρανία συνεχίζεται και ολοένα περισσότεροι νέοι άνδρες πεθαίνουν στο μέτωπο».

