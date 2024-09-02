Δυτική Όχθη : Άλλοι δυο νεκροί σε επιχειρήσεις του Ισραήλ

Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν, για πέμπτη συναπτή ημέρα, την επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων τεθωρακισμένα και εκσκαφείς κατέστρεψαν δρόμους και δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, ειδικά στην Τζενίν και σε καταυλισμούς προσφύγων, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο.

Παλαιστινιακές ένοπλες παρατάξεις ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 14 από αυτούς ήταν μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

