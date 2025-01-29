Ουκρανία: Μπαράζ επιθέσεων με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Πυρηνικό εργοστάσιο ήταν ανάμεσα στους στόχους μεγάλης κλίμακας ουκρανικής επίθεσης με drones εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων σήμερα τα ξημερώματα , μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης και δήλωσαν ρώσοι αξιωματούχοι σήμερα.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που προσπάθησε να πλήξει πυρηνικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, που γειτονεύει με τη Λευκορωσία, ανέφερε ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

Το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη βορειοδυτική Ρωσία, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενη το γραφείο Τύπου της μονάδας.

Συνολικά, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιήθηκαν 104 drones σε ουκρανικές επιδρομές σε 9 ρωσικές περιφέρειες. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του είδους από το ξέσπασμα του πολέμου. Τα 11 από τα drones καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Σμολένσκ.

Επίκεντρο της επιχείρησης ήταν η περιφέρεια Κουρσκ, όπου καταστράφηκαν περίπου τα μισά drones, κατά την ίδια πηγή. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να απωθήσουν ουκρανικές μονάδες που συνεχίζουν να κατέχουν αρκετά χωριά.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κστόβα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκραντ (κεντροδυτικά), περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γκλιέμπ Νικίτιν. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες, πρόσθεσε.

Το κανάλι Baza στο Telegram, που θεωρείται γενικά πως έχει προνομιακή σχέση τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε πως διυλιστήριο στην Κστόβα βρίσκεται στις φλόγες.

Στην Μπέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia διέκοψε προσωρινά τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Καζάν, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, και στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι πτήσεις επαναλαμβάνονται κανονικά πλέον, σύμφωνα με ενημερώσεις της υπηρεσίας μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.