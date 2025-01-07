Ουκρανία: Μετά την ορκωμοσία Τραμπ θα πάει στο Κίεβο ο ειδικός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ

Ο νέος απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία ανέβαλε την διερευνητικού χαρακτήρα επίσκεψη στο Κίεβο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του σχεδιασμού του ταξιδιού.

Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να υπηρετήσει ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, είχε αρχικά προγραμματίσει αποστολή στο Κίεβο για να συναντηθεί με την ουκρανική ηγεσία στις αρχές Ιανουαρίου, είχε αναφέρει το Reuters τον περασμένο μήνα. Η ομάδα του κανόνιζε επίσης συναντήσεις με αξιωματούχους σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης και του Παρισιού.

Αλλά το ταξίδι, το οποίο θα σηματοδοτούσε την πρώτη φορά που αξιωματούχοι της νέας κυβέρνησης Τραμπ θα πήγαιναν στο Κίεβο μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αναβλήθηκε, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες τήρησαν την ανωνυμία τους.

Ο Κέλογκ αναμένεται τώρα να επισκεφθεί την Ουκρανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, δήλωσαν οι πηγές.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές γιατί ο Κέλογκ καθυστερεί την επίσκεψη.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η επίσκεψη του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο θα πραγματοποιηθεί «εν ευθέτω χρόνω».

«Χαιρόμαστε για όλες τις επισκέψεις των Αμερικανών μας φίλων. Αυτή είναι η πρώτη μας θέση. Η δεύτερη είναι ότι ελπίζουμε πολύ, ότι μετά την ορκωμοσία οι πρώτες επισκέψεις στελεχών που έχουν ήδη ορισθεί από την νέα κυβέρνηση, θα γίνουν στην Ουκρανία» δήλωσε ο Σιμπίχα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών αυτή τη στιγμή ομάδα του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του Κέλογκ, ώστε να καθορισθούν σαφώς τα χρονικά πλαίσια της επίσκεψης.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει επανειλημμένα στην προεκλογική εκστρατεία ότι θα μπορούσε να λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά έχει σημειώσει μικρή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια ταχείας εκτόνωσης της σύγκρουσης παραμένει βασική προτεραιότητα της επερχόμενης κυβέρνησής του.

Ούτε ο ίδιος ο Κέλογκ ούτε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν το θέμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, με πληροφορίες από BBC (ρωσική υπηρεσία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.