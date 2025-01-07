Νέα Υόρκη: Eντοπίστηκαν 2 νεκροί στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροπλάνου JetBlue που πετούσε από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία την Τρίτη.

Οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα του συστήματος προσγείωσης κατά τη διάρκεια μιας τακτικής επιθεώρησης συντήρησης μετά την πτήση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood, δήλωσε εκπρόσωπος της JetBlue στην The Post.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε πρόσφατα την πτήση 1801 από το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και προσγειώθηκε στο Fort Lauderdale λίγο μετά τις 23:00, σύμφωνα με το FlightAware.com.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ταυτότητες των νεκρών δεν είναι γνωστές στην αεροπορική εταιρεία και ερευνάται το πώς απέκτησαν πρόσβαση στο αεροσκάφος.

«Πρόκειται για αποκαρδιωτική κατάσταση και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους να αποσαφηνίσουν πώς συνέβη αυτό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι θάνατοι διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.