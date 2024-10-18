Σουμάχερ: Σε δημοπρασία η εμβληματική Ferrari 248 F1

Η Ferrari 248 F1 που οδήγησε ο θρυλικός Μίχαελ Σουμάχερ στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 του 2006, βγαίνει σε εμπιστευτική δημοπρασία τον επόμενο μήνα από τον οίκο RM Sotheby’s στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να πουληθεί για πάνω από 15 εκατ. δολάρια.

Η εμπιστευτική διαδικασία προσφορών γίνεται συχνά για σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα, εξασφαλίζοντας μια αποκλειστική και διακριτική εμπειρία αγοράς για λίγους και VIP πιθανούς αγοραστές.

Με την συγκεκριμμένη Φερράρι, στην τελευταία του σεζόν στην εταιρία, ο Σουμάχερ κατάφερε να πετύχει πέντε νίκες. Ηταν η χρονιά που διεκδικούσε τον όγδοο τίτλο του αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο λόγω του Ισπανού Φερνάντο Αλόνσο που στέφθηκε πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Το αυτοκίνητο αποκτήθηκε απευθείας από τη Ferrari από τον σημερινό ιδιοκτήτη του και κατέχει τη διακεκριμένη πιστοποίηση Ferrari Classiche, την οποία έλαβε το 2008.

Το ενδιαφέρον της αγοράς για μονοθέσια της F1 του Σουμάχερ παραμένει υψηλό όλα αυτά τα χρόνια.

Το ρεκόρ για το πιο ακριβό μονοθέσιο της F1 κατέχει η Mercedes-Benz W196R του 1954, η οποία πουλήθηκε για περίπου 29,6 εκατ. δολάρια το 2013.

Η Ferrari 248 F1 πιθανόν να ξεπεράσει τα 15 εκατ. δολάρια και να γίνει ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 όλων των εποχών.

