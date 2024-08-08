Ουκρανία: Για 1η φορά, αεροσκάφη F-16 εντοπίστηκαν σε μάχη

Ένας Ρώσος αξιωματούχος στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας ανέφερε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 που προμήθευσαν οι ΗΠΑ εθεάθη να πετά πάνω από το νότιο ουκρανικό έδαφος που βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Κριμαίας. Αυτό σηματοδοτεί μια πρώτη θέαση στον ουρανό της Ουκρανίας, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε την άφιξη της αρχικής παρτίδας των μαχητικών τζετ από Ευρωπαίους εταίρους.

Ο Πάβελ Φιλιπτσούκ, επικεφαλής της διοίκησης του δημοτικού διαμερίσματος Κακόφκα στη Χερσώνα, δημοσίευσε στο Telegram την Πέμπτη το ακόλουθο μήνυμα: "F-16 πετούν πάνω από την περιοχή μας από χθες." Ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα επαληθευμένο βίντεο των πτήσεων πάνω από την περιοχή.

One of the delivered F-16 in service with the PS ZSU armed with AIM-120 AMRAAMs somewhere in Ukraine. @John_A_Ridge

Source https://t.co/MjYUtaCx61 pic.twitter.com/t5Iy95CcEo — War Armor (@WarArmor13) August 8, 2024

Ο Ρώσος αξιωματούχος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα καταρριφθούν και θα καταστραφούν σύντομα», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Sputnik.



Η αντίδραση της Μόσχας είναι να υποσχεθεί ότι τα αεροσκάφη θα καταστραφούν όπως ακριβώς τα τεθωρακισμένα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη νωρίτερα στη σύγκρουση. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε υποσχεθεί προηγουμένως ότι τα δυτικής κατασκευής F-16 που πετούν για την Ουκρανία θα «καταρριφθούν».

«Αλλά φυσικά, αυτές οι παραδόσεις δεν θα έχουν κανένα σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των γεγονότων στο μέτωπο», υποστήριξε.

Προηγούμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων επιβεβαίωσαν ότι το Πεντάγωνο εξοπλίζει τα F-16 με προηγμένα όπλα και σύγχρονους πυραύλους.

«Το μονοπάτι για τα F-16»

Η Ουκρανία, τόνισε το πρωί μέσω Telegram o Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους εταίρους της να κλείσουν τον ουρανό ή να παράσχουν αεροπλάνα από την πρώτη ημέρα της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.



«Ξέραμε ότι ήταν δυνατό, ότι ο κόσμος είχε τη δύναμη να το κάνει. Για το σκοπό αυτό συνδυάσαμε πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική δουλειά. Σταδιακά, βήμα βήμα, καταφέραμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Αεροπλάνα F-16 βρίσκονται ήδη στον ουρανό της Ουκρανίας. Και θα έχουμε περισσότερα απ’ αυτά!» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

