Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή του Κιέβου, μετά τη δήλωση του δημάρχου της πόλης Μπούτσα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

“Σε κατάσταση σοκ από τις ειδήσεις για τις θηριωδίες από τις ρωσικές δυνάμεις, η ΕΕ βοηθάει την Ουκρανία στην τεκμηρίωση της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου” ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκονται καθ'οδόν, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο τουίτερ, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου Μπούκα».

«Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες, που δημοσίευσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι και μέλος των διαπραγματευτών Μιχαήλ Ποντόλιακ, από το Κίεβο. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με πτώματα ανδρών και γυναικών. Ο ίδιος σχολιάζει ότι πρόκειται για «τα χειρότερα εγκλήματα του Ναζισμού».

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Ο δήμαρχος της Μπούκα αναφέρει ότι τα πτώματα θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Επίσης, αρκετές ρωσικές ρουκέτες έπληξαν του ουκρανικό λιμάνι του Νικολάεφ στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε σήμερα ο Αντόν Γκερατσένκο, σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Ο Γκερατσένκο ανέφερε σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι τοπικές αρχές ανέφεραν την επίθεση.

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,

