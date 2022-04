Τις ρωσικές θηριωδίες στην ουκρανική πόλη Μπούκα κοντά στο Κίεβο, καταδίκασε την Κυριακή το Βερολίνο, με τον γερμανό αντικαγκελάριο να προαναγγέλλει ενίσχυση των κυρώσεων.



«Αυτό το τρομερό έγκλημα πολέμου δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.



Ο Χάμπεκ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι απαιτείται ενίσχυση των κυρώσεων. Αυτό προετοιμάζουμε με τους εταίρους μας στην ΕΕ».



Από πλευράς της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε συγκλονισμένη μετά τις αναφορές για ανείπωτη φρίκη σε περιοχές από τις οποίες αποσύρεται η Ρωσία.



«Χρειάζεται επειγόντως μια ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν» διεμήνυσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Πολλές αναφορές για ρωσική θηριωδία κατά αμάχων έχουν προκύψει από τη Μπούκα, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η πόλη αναγκάστηκε να θάψει 280 ανθρώπους σε ομαδικούς τάφους.



Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Ο δήμαρχος της Μπούκα αναφέρει ότι τα πτώματα θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

