Σοκαρισμένοι από όσα είδαν στο Ιρπίν Μακρόν, Ντράγκι και Σολτς - Καγκελάριος: Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει

Σοκαρισμένοι από το μέγεθος της καταστροφής στο Ιρπίν έδειχναν οι Εμανουέλ Μακρον, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι. Το προάστιο του Κιέβου έγινε σύμβολο των καταστροφών και των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της κατοχής της περιοχής, το Μάρτιο, από το ρωσικό στρατό. Ο Γερμανός καγκελάριος, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Ιταλός πρωθυπουργός συναντιούνται με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όλαφ Σολτς.

Το Ιρπίν, όπως η Μπούκα, έχει γίνει ένα σύμβολο της αφάνταστης ωμότητας του ρωσικού πολέμου, της άσκοπης βίας», έγραψε ο Σολτς στο Twitter. «Η βάναυση καταστροφή αυτής της πόλης είναι μια προειδοποίηση: αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του, μετά τη σύντομη επίσκεψη στο Ιρπίν, πως «η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει».

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx