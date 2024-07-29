Το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού ανακοίνωσε αρκετές ακυρώσεις πτήσεων προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ για «σκληρά» αντίποινα μετά την επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 παιδιά.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν από την Αθήνα, την Στοκχόλμη, το Ντίσελντορφ, την Αντίς Αμπέμπα, την Άγκυρα, την Αττάλεια και την Άδανα σήμερα Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το διεθνές αεροδρόμιο Βηρυτού-Ραφίκ Χαρίρι νωρίς τη Δευτέρα.

Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα πως αποφάσισε αναστολή των πτήσεων προς και από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, ως τουλάχιστον αύριο Τρίτη 30 Ιουλίου, εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης.

Οι πτήσεις των εταιρειών του ομίλου (Swiss International Air Lines, Eurowings, Lufthansa) αποφασίστηκε να ανασταλούν «προληπτικά», εξήγησε.

Νωρίτερα, η Middle East Airlines ανακοίνωσε καθυστερήσεις για πτήσεις από Λονδίνο, Κοπεγχάγη, Ντόχα, Ντάμα, Ντουμπάι και Τζέντα προς Βηρυτό.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε επίσης περαιτέρω καθυστερήσεις στις πτήσεις που προέρχονται από Κάιρο και Κωνσταντινούπολη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν από και προς τον Λίβανο να παρακολουθούν στενά τις πτήσεις τους.

«Το περιβάλλον ασφαλείας στον Λίβανο παραμένει περίπλοκο και μπορεί να αλλάξει γρήγορα», ανέφερε. «Οι αεροπορικές εταιρείες φέρεται να εξετάζουν προσωρινές αλλαγές στα σχέδια πτήσεων τους».

