Ένας άνδρας, ο οποίος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Πακιστάν με την οικογένειά του από τις ΗΠΑ, ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε την έφηβη κόρη του, επειδή δυσανασχετούσε με το περιεχόμενο των αναρτήσεών της στο TikTok.

Η 15χρονη, που είχε γεννηθεί στην Αμερική, δολοφονήθηκε σε δρόμο της πόλης Κουέτα την Τρίτη. Ο ύποπτος, ο Ανουάρ ουλ Χακ, υποστήριξε αρχικά ότι την πυροβόλησαν άγνωστοι ένοπλοι αλλά στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μπαμπάρ Μπαλόχ.

«Μέχρι στιγμής η έρευνά μας δείχνει ότι η οικογένεια διαφωνούσε με τα ρούχα που φορούσε (το θύμα), τον τρόπο ζωής της και τις επαφές της» στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, είπε ένας άλλος αστυνομικός, ο Ζοχαΐμπ Μοχσίν. «Έχουμε το κινητό της. Είναι κλειδωμένο. Ερευνούμε όλες τις πιθανότητες, ακόμη και το έγκλημα για λόγους τιμής», πρόσθεσε.

Η οικογένεια ζούσε στις ΗΠΑ επί 25 χρόνια και επέστρεψε πρόσφατα στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν. Σύμφωνα με τον Μπαλόχ, ο πατέρας είπε ότι η κόρη του είχε αρχίσει να δημιουργεί «απαράδεκτο» περιεχόμενο στο TikTok όταν ακόμη ζούσαν στις ΗΠΑ και ότι συνέχισε να ανεβάζει βίντεο και μετά την επιστροφή τους στο Πακιστάν.

Ο κουνιάδος του Ανουάρ ουλ Χακ συνελήφθη επίσης με την κατηγορία της συνέργειας.

Ο Ανουάρ ουλ Χακ λέει ότι είναι Αμερικανός υπήκοος αλλά η αστυνομία δεν έχει κάποια απόδειξη για αυτό πέραν της διαβεβαίωσης του υπόπτου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ενημερώθηκε η αμερικανική πρεσβεία για τη σύλληψή του.

Περισσότεροι από 54 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το TikTok στο Πακιστάν, μια χώρα 241 εκατ. κατοίκων. Η κυβέρνηση έχει μπλοκάρει πολλές φορές την πρόσβαση στην εφαρμογή τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενη το «άσεμνο περιεχόμενο».

Τουλάχιστον 1.000 γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο στο Πακιστάν, οι περισσότερες από συγγενείς τους, επειδή αμαύρωσαν τη «τιμή» της οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

