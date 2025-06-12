Λογαριασμός
Η Αίγυπτος έχει συνάψει συμφωνίες για την αγορά ως 160 φορτίων LNG έως το 2026

Μέρος των φορτίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ζήτησης το φετινό καλοκαίρι και τα υπόλοιπα για την κάλυψη των αναγκών έως τα τέλη του επόμενου έτους

Lng

Συμφωνίες με αρκετές εταιρείες ενέργειας και εμπορίας για την αγορά 150-160 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αξίας άνω των 8 δισ. δολαρίων έχει συνάψει η Αίγυπτος, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση ενέργειας έως τα τέλη του 2026.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, το Κάιρο έχει συνάψει συμφωνίες με παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας και εμπορίας, όπως οι Saudi Aramco, Shell, Vitol, Trafigura, BGN, SOCAR και PetroChina.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου και η Αιγυπτιακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου (EGAS) δεν ανταποκρίθηκαν ωστόσο στο αίτημα του Reuters να σχολιάσουν ή να επιβεβαιώσουν το θέμα.

Τα φορτία, εκ των οποίων 50-60 θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ζήτησης το φετινό καλοκαίρι και τα υπόλοιπα για την κάλυψη της ζήτησης έως το 2026, τιμολογήθηκαν με premium 0,70-0,75 δολάρια πάνω από την τιμή του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF, με 9μηνη αναβολή πληρωμής και ευελιξία στην παράδοση.
 

