Β. Ιρλανδία: Επεισόδια για τρίτη ημέρα

Συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα τα βίαια επεισόδια στην πόλη Μπαλίμενα της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά από την απόπειρα βιασμού μιας έφηβης από συνομήλικούς της ρουμανικής καταγωγής. Η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων που εξελίχθηκαν σε επιθέσεις κατά μεταναστών, μετατρέποντας το ζήτημα από κοινωνικό σε βαθύτατα πολιτικό.

Κλιμάκωση της έντασης και στοχοποίηση μεταναστών

Τα επεισόδια ξέσπασαν αμέσως μετά την εμφάνιση δύο 14χρονων αγοριών ρουμανικής καταγωγής στο δικαστήριο του Coleraine, όπου κατηγορήθηκαν για απόπειρα βιασμού. Αν και αρχικά υπήρξαν ειρηνικές διαμαρτυρίες το βράδυ της Δευτέρας, πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε βίαιες διαδηλώσεις. Οι επιθέσεις είχαν ως βασικό στόχο οικογένειες μεταναστών, με αποτέλεσμα να πληγούν τόσο κατοικίες όσο και επιχειρήσεις.

Οι δρόμοι της Μπαλίμενα θυμίζουν σκηνικό σύγκρουσης, με κουκουλοφόρους να επιτίθενται στην αστυνομία χρησιμοποιώντας κροτίδες, μπουκάλια και τούβλα. Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναρτήσεις στα social media, αρκετές οικογένειες μεταναστών αναγκάστηκαν να δηλώσουν με αυτοκόλλητα την εθνικότητά τους στις πόρτες των σπιτιών τους, προσπαθώντας να αποφύγουν περαιτέρω επιθέσεις. Η πιο σοβαρή επίθεση καταγράφηκε στην περιοχή Λαρν, όπου δημοτικό κτήριο που λειτουργούσε ως καταφύγιο για μετανάστες πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς.

"Ξεκάθαρα ρατσιστικά κίνητρα"

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 32 αστυνομικοί τραυματίστηκαν τις δύο πρώτες νύχτες των ταραχών, ενώ έγιναν 6 συλλήψεις. Οι αρχές μιλούν για «ξέσπασμα βίας ρατσιστικών κινήτρων που στοχεύει σε εθνοτικές μειονότητες και αστυνομικούς». Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και αντιπρόεδρος του Sinn Fein, Μισέλ Ο’Νιλ, έκανε λόγο για «καθαρό ρατσισμό», επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να συγχέεται το ζήτημα της δικαιοσύνης για το κορίτσι με τη βία που εξαπολύθηκε κατά των μεταναστών.

Κριτική στην κυβερνητική διαχείριση και παρουσία ενισχύσεων

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί και ο υπουργός υπεύθυνος για τις κοινότητες, Γκόρντον Λάιονς. Μέσω ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε την τοποθεσία όπου μεταφέρθηκαν μετανάστες, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς όπως σχολίασε «δεν ενημερώθηκε για αυτήν την απόφαση» ούτε ο ίδιος, ούτε το κόμμα του (DUP).

Καθώς οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση παραμένουν, αστυνομικές ενισχύσεις από τη Σκωτία έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της βουλής, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει η περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με το μικρότερο ποσοστό μεταναστών – μόλις 3,4% του πληθυσμού της, έναντι 18,3% σε Αγγλία και Ουαλία και 12,9% στη Σκωτία.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.