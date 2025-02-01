Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, την Τρίτη, επιβεβαίωσε το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καθιστώντας τον Νετανιάχου τον πρώτο παγκόσμιο ηγέτη που έχει επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ από την ορκωμοσία του.

Οι δύο ηγέτες «θα συζητήσουν για τη Γάζα, για τους ομήρους, για τις προκλήσεις που τίθενται από τον ιρανικό άξονα και άλλα βασικά ζητήματα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου το Σάββατο.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης έρχεται ώρες μετά τον τελευταίο γύρο απελευθερώσεων ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Χαμάς. Ένας Ισραηλινό-Αμερικανός και δύο άλλοι Ισραηλινοί άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 200 Παλαιστινίων κρατουμένων το Σάββατο.

Η συνάντηση έρχεται επίσης αφού ο Τραμπ πρότεινε ότι για να «καθαρίσει» η Γάζα πρέπει χιλιάδες Παλαιστίνιοι να μεταφερθούν σε γειτονικές χώρες - μια ιδέα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους υπουργούς Εξωτερικών των αραβικών κρατών το Σάββατο.



Πηγή: skai.gr

