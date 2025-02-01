Η Ρωσία εκτόξευσε 165 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων το Σάββατο, ανακοίνωσε η ουκρανική αεροπορία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 56 drones και ανακατεύθυναν 61 ρωσικά drones.

Επίσης, κατέρριψε και ανακατεύθυνε έναν «σημαντικό αριθμό» πυραύλων, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και καταστράφηκαν δεκάδες κτίρια κατοικιών καθώς και ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

When Russia sends ballistic missiles with 500kg warheads into residential buildings full of sleeping families, understand that this is what they will gladly do to Warsaw, Berlin and any US city, and plan to do.



The only thing now standing in their way is Ukraine.



And Ukraine… pic.twitter.com/Ybpxu6JGj1 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 1, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην κεντρική πόλη της Πολτάβα, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας 14, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Το υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που δείχνουν το κτίριο με πολλούς από τους ορόφους του να έχουν καταστραφεί και πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό. Πυροσβέστες και δεκάδες διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μέσα στα ερείπια.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στην πόλη Χάρκοβο στα βορειοανατολικά από επίθεση με drone, δήλωσε ο δήμαρχος.

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων καθώς περιπολούσαν σε δρόμους σε ένα χωριό στη βορειοανατολική περιοχή του Σούμι, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

«Χθες το βράδυ η Ρωσία επιτέθηκε στις πόλεις μας χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους όπλων: πυραύλους, επιθετικά drones και εναέριες βόμβες», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε έξι περιοχές.

"Κάθε τέτοια τρομοκρατική επίθεση αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ενάντια στον ρωσικό τρόμο. Κάθε σύστημα αεράμυνας, κάθε αντιπυραυλικό όπλο σώζει ζωές", είπε στην εφαρμογή Telegram.



