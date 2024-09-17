Η στήριξη για την Ουκρανία εγγυάται την επιβίωση της γειτονικής Μολδαβίας, δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε διάσκεψη για την αντιμετώπιση των ανησυχιών αναφορικά με τη διεύρυνση της ρωσικής παρέμβασης στην περιοχή.

«Ό,τι κάνουμε για να στηρίξουμε την Ουκρανία σημαίνει επίσης ότι προάγει τη σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τη Μολδαβία», δήλωσε η Μπέρμποκ. «Είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του κόσμου εδώ είναι: ότι εάν πέσει η Ουκρανία, η Μολδαβία είναι η επόμενη χώρα στη σειρά».

Η Μπέρμποκ επισκεπτόταν το Κισινάου για την Πλατφόρμα Σύμπραξης με τη Μολδαβία, μαζί με τους εταίρους της από τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία και τη Λιθουανία.

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς στρατιωτικούς υποστηρικτές του Κιέβου στην Ευρώπη, ξεκίνησε την πλατφόρμα αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, λέγοντας ότι εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειές της να σταθεροποιήσει την οικονομία της Μολδαβίας και να την προστατεύσει από τη ρωσική παραπληροφόρηση.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, που έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνησή της, δήλωσε ότι η Μολδαβία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και κάλεσε τους εταίρους να αυξήσουν τη στήριξή τους.

«Ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, τον οποίο καταδικάσαμε από την πρώτη ημέρα, έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά για την οικονομία μας», δήλωσε η Σάντου.

«Η αβεβαιότητα που προκαλείται από τον πόλεμο συνεχίζει να παρεμποδίζει σοβαρά την οικονομική μας ανάπτυξη και θα συνεχίσει να την παρεμποδίζει για όσο διαρκεί ο πόλεμος», πρόσθεσε η ίδια.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας, υπογράφηκαν συμφωνίες για την παροχή στη Μολδαβία άνω των 300 εκατ. ευρώ σε δάνεια και 80 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

Οι σύμμαχοι χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες της Μολδαβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό τη Σάντου, η Μολδαβία, που βρίσκεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας --χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ-- ευελπιστεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό μπλοκ έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

