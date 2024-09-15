Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα εκ νέου από τους δυτικούς συμμάχους του να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, ιδιαίτερα αεροπορικές βάσεις, μετά από μια νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεχ Σινιεχούμποφ, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα και ένα 12χρονο αγόρι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο ρωσικός στρατός έπληξε τον 10ο όροφο του κτιρίου, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες.

«Μόνο μια συστημική λύση καθιστά εφικτή να αντισταθούμε σε αυτόν τον τρόμο: τη λύση όπλων μεγάλου βεληνεκούς για την καταστροφή της ρωσικής στρατιωτικής αεροπορίας όπου έχει τις βάσεις της», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Περιμένουμε τις κατάλληλες αποφάσεις κυρίως από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία», πρόσθεσε.

Πέρα από το πλήγμα στο Χάρκοβο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης σήμερα με κατευθυνόμενες βόμβες τις ουκρανικές επαρχίες Σούμι και Ντονέτσκ.

Ο ρωσικός στρατός εξαπολύει καθημερινά «τουλάχιστον εκατό τέτοιες αεροπορικές επιθέσεις» με κατευθυνόμενες βόμβες, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

