Ηλεκτρική Διασύνδεση Kύπρου- Κρήτης: «Πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Λευκωσία

Εν αναμονή δηλώσεων από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Παπαναστασίου

Ηλεκτρική Διασύνδεση Kύπρου- Κρήτης: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε νωρίτερα σήμερα την πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Ενέργειας για αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης.

Επίσημη ανακοίνωση εκκρεμεί.

Από την Προεδρία εστάλη ενημέρωση ότι στις 6 μ.μ., στο Προεδρικό Μέγαρο, θα προβεί σε δηλώσεις για την απόφαση ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Πηγή: philenews.com

