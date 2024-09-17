Ηλεκτρική Διασύνδεση Kύπρου- Κρήτης: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε νωρίτερα σήμερα την πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Ενέργειας για αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης.

Επίσημη ανακοίνωση εκκρεμεί.

Από την Προεδρία εστάλη ενημέρωση ότι στις 6 μ.μ., στο Προεδρικό Μέγαρο, θα προβεί σε δηλώσεις για την απόφαση ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

