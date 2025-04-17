Πούτιν: Ευχαρίστησε την οργάνωση για την απελευθέρωση Ρωσοϊσραηλινού ομήρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε το βράδυ της Τετάρτης έναν Ρωσοϊσραηλινό που απελευθερώθηκε από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς μετά από περισσότερο από ένα χρόνο αιχμαλωσίας, και υποσχέθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση άλλων ομήρων.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τη Χαμάς για την απελευθέρωση του άνδρα, και είπε ότι ήταν το αποτέλεσμα των ισχυρών σχέσεων της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό.

«Δόξα τω Θεώ που είσαι ζωντανός και είσαι εδώ», είπε ο Πούτιν στον Αλεξάντερ Τρουφάνοφ, 29 ετών. Ο Τρουφάνοφ είπε ότι κρατήθηκε αιχμάλωτος για 498 ημέρες.

Ο Τρουφάνοφ αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο.

Η σύντροφός του, η γιαγιά και η μητέρα του Γελένα αιχμαλωτίστηκαν επίσης και αφέθηκαν ελεύθεροι στην πρώτη εκεχειρία του πολέμου τον Νοέμβριο του 2023, αλλά ο πατέρας του, Βιτάλι Τρουπάνοφ, σκοτώθηκε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Η οικογένεια Τρουφάνοφ μετανάστευσε στο Ισραήλ από τη Ρωσία στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ο Τρουφάνοφ ζήτησε από τον Πούτιν να βοηθήσει στην απελευθέρωση άλλων ομήρων που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία, αποκαλώντας τους «αδέρφια».

«Για μένα, όταν (οι αιχμάλωτοι) είναι εκεί, είναι σαν η μισή μου καρδιά να είναι ακόμα εκεί στη Γάζα. Θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να επιστρέψω στη συνηθισμένη ζωή μου όσο είναι εκεί» είπε ο Τρουφάνοφ στη συνάντηση.

«Κύριε Πούτιν, σας ζητώ πραγματικά να συνεχίσετε αυτό που κάνατε... ώστε να είναι κι αυτοί ελεύθεροι και ευτυχισμένοι όπως είμαι τώρα».

«Θα εργαστούμε για αυτό, σίγουρα», διαβεβαίωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος είπε στον Τρουφάνοφ ότι η απελευθέρωσή του ήταν «το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ρωσία έχει σταθερές, πολυετείς σχέσεις με τον παλαιστινιακό λαό».

«Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εκφράσουμε λόγια ευγνωμοσύνης στην ηγεσία, στην πολιτική πτέρυγα της Χαμάς που ενήργησαν σύμφωνα με το αίτημά μας και διέπραξαν αυτήν την ενέργεια, μια ανθρωπιστική πράξη, και σας απελευθέρωσαν», είπε ο Πούτιν.

Ο Τρουφάνοφ αφέθηκε ελεύθερος στις 15 Φεβρουαρίου, μερικές μέρες αφότου ένας Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών προέτρεψε τη Χαμάς να τηρήσει τις «υποσχέσεις» του για την απελευθέρωσή του.

Η Ρωσία ζήτησε επίσης την απελευθέρωση του Μαξίμ Χέρκιν, ενός 35χρονου Ρωσοϊσραηλινού υπηκόου. Ο Χέρκιν εμφανίστηκε ζωντανός σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Χαμάς τον Απρίλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.