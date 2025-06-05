Μετά την άνευ προηγουμένου ουκρανική επίθεση με drone στην καρδιά της ρωσικής αεροπορικής υποδομής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμηνύει ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει αναπάντητη την πρόκληση, ενώ κύκλοι του Κρεμλίνου και του Τραμπ προειδοποιούν για κλιμάκωση σε πυρηνικό επίπεδο, ασκώντας πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και πρόσωπο κλειδί στην επικοινωνία μεταξύ Κρεμλίνου και του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε την ουκρανική επίθεση με drone «επίθεση κατά ρωσικών πυρηνικών περιουσιακών στοιχείων» και υιοθέτησε τη ρητορική προσκείμενων στον χώρο του MAGA που προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

«Είναι επείγουσα ανάγκη να υπάρξει καθαρή επικοινωνία – να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και τους αυξανόμενους κινδύνους πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ο Ντμίτριεφ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji περιστεριού.

Η Ουκρανία υποστήριξε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 40 ρωσικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22M, μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τη Ρωσία για την εκτόξευση πυραύλων κρουζ σε ουκρανικές πόλεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, σκοτώνοντας χιλιάδες πολίτες και καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν επίσης να φέρουν πυρηνικά όπλα και αποτελούν μέρος της «πυρηνικής τριάδας», μαζί με τους πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια και από σιλό στο έδαφος, ενός συστήματος αποτροπής που στηρίζεται στη στρατηγική ισορροπία ισχύος μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε: ότι «ο πρόεδρος Πούτιν είπε, και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο, ότι θα πρέπει να απαντήσει στην πρόσφατη επίθεση στα αεροδρόμια».

Η Ουκρανία είχε εγκαταλείψει οικειοθελώς το πυρηνικό της οπλοστάσιο το 1994, στο πλαίσιο του Μνημονίου της Βουδαπέστης, με αντάλλαγμα διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία.

Όσοι είναι σκεπτικιστές ως προς τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αξιοποιούν τους αυξανόμενους κινδύνους πυρηνικής αντιπαράθεσης για να υποστηρίξουν ότι η σύγκρουση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

«Τα επίπεδα κινδύνου ανεβαίνουν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, στο Fox News. «Όταν επιτίθεσαι σε ένα από τα στοιχεία της πυρηνικής τριάδας ενός αντιπάλου, ο κίνδυνος αυξάνεται, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά. Κι αυτό ακριβώς έγινε».

Ο Κέλογκ επανέλαβε επίσης φήμες ότι η Ουκρανία χτύπησε τον ρωσικό πυρηνικό στόλο στη Σεβερομόρσκ, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφορές για έκρηξη εκεί. Τόνισε πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να «αποφύγουν την κλιμάκωση».

Άλλοι πρώην και νυν αξιωματούχοι της κυβέρνησης που είναι σκεπτικοί απέναντι στη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στις επιθέσεις με drone.

«Δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Αμερικής η Ουκρανία να επιτίθεται στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας μία ημέρα πριν από νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε ο Νταν Κάλντγουελ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και πρώην ανώτερος συνεργάτης του Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, μέχρι που αποπέμφθηκε τον περασμένο μήνα λόγω σκανδάλου διαρροών.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση και αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης Ρωσίας–ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει μόνο να αποστασιοποιηθούν από την επίθεση αυτή, αλλά και να τερματίσουν κάθε στήριξη που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να διευκολύνει επιθέσεις εναντίον των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ανησυχίες για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικού όπλου από τη Ρωσία χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για να περιοριστεί η αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία.

Όταν οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν ήττα κοντά στο Χάρκοβο και στη Χερσώνα τον Σεπτέμβριο του 2022, Ρώσοι αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα ότι το Κρεμλίνο εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης τακτικού πυρηνικού όπλου, σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσαν τότε πως, αν οι ρωσικές γραμμές κατέρρεαν και υπήρχε προοπτική ουκρανικής επίθεσης στην Κριμαία, υπήρχε 50% πιθανότητα η Ρωσία να χρησιμοποιούσε πυρηνικό όπλο ως αντίδραση.

Από την πλευρά τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία υπερβάλλει εσκεμμένα στις πυρηνικές της απειλές, με σκοπό να εκβιάσει τις ΗΠΑ ώστε να μην ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.