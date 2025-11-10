Ένας ακόμη πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι «μόνο θέμα χρόνου», σύμφωνα με μια έκθεση της εφημερίδας The New York Times, η οποία αναφέρει ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και αγωνίζεται να κατασκευάσει χιλιάδες πυραύλους.

Το άρθρο θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι ο 12ήμερος πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο εξάλειψε την απειλή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αντίθετα, αναφέρει ότι αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες της Μέσης Ανατολής εκτιμούν όλο και περισσότερο ότι οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν λιγότερες ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, και ότι οι δύο χώρες προετοιμάζονται για την προοπτική ενός νέου γύρου συγκρούσεων.

«Τα αποθέματα του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο, που αρκούν για την κατασκευή 11 πυρηνικών όπλων, είτε έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, όπως ισχυρίζεται το Ιράν, είτε έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, όπως πιστεύουν οι ισραηλινοί αξιωματούχοι», αναφέρει η έκθεση.

Το αδιέξοδο ΗΠΑ - Ιράν

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθιστούν πιθανό ένα νέο πόλεμο, σύμφωνα με την έκθεση. Μεταξύ αυτών είναι το συνεχιζόμενο αδιέξοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες συμμετείχαν σε αρκετούς γύρους συνομιλιών πριν οι ΗΠΑ ενταχθούν στην εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ τον Ιούνιο.

Επιπλέον, η πυρηνική συμφωνία του 2015 που συνήφθη μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών έληξε πρόσφατα, προκαλώντας βαριές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τις εντατικές εργασίες του Ιράν σε μια νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού, στην οποία αρνείται να επιτρέψει την πρόσβαση σε διεθνείς επιθεωρητές, κάνουν πολλούς στον Κόλπο να πιστεύουν ότι μια νέα ισραηλινή επίθεση είναι «σχεδόν αναπόφευκτη», προσθέτει η έκθεση.

Προετοιμαζόμενη για τον επόμενο πόλεμο, η Τεχεράνη έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή πυραύλων, εργαζόμενη ασταμάτητα με την ελπίδα να μπορέσει να «εκτοξεύσει 2.000 ταυτόχρονα για να συντρίψει τις ισραηλινές άμυνες, και όχι 500 σε 12 ημέρες», δήλωσε στους Νew York Times ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group.

«Το Ισραήλ θεωρεί ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην ξαναρχίσει η σύγκρουση, οπότε το Ιράν διπλασιάζει την ετοιμότητά του για τον επόμενο γύρο», είπε ο Βαέζ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι επίκειται νέα σύγκρουση.

Παρόλο που έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για μια νέα πυρηνική συμφωνία, αυτές δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτελέσματα, και την περασμένη εβδομάδα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φάνηκε να αμφιβάλλει για το αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν περαιτέρω.

«Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το καταραμένο σιωνιστικό καθεστώς, διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και παρεμβαίνουν στην περιοχή», ανέφερε ο Χαμενεΐ.

«Η αλαζονική φύση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν δέχεται τίποτα άλλο παρά την υποταγή», πρόσθεσε.

Διχασμένοι

Ο Βαέζ δήλωσε στους ΝΥΤ ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν είναι διχασμένοι ως προς το πώς να προχωρήσουν εν μέσω του αδιεξόδου με τις ΗΠΑ.

Ορισμένοι, είπε, θέλουν να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια νέα πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι καλύτερο για το Ιράν, καθώς τα περίπου 92 εκατομμύρια άτομα του πληθυσμού της χώρας αντιμετωπίζουν την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και σοβαρή έλλειψη νερού.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι, σημείωσε ο Βαέζ, και ορισμένοι θα προτιμούσαν μια άλλη αντιπαράθεση, πιστεύοντας ότι είναι μάταιο να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν με τον Tραμπ, ο οποίος αποχώρησε από τη σημαντική πυρηνική συμφωνία του 2015 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Aναπόφευκτος ένας νέος γύρος συγκρούσεων

Ανεξάρτητα από την προτιμώμενη προσέγγιση, ο Βαέζ δήλωσε ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι ένας άλλος γύρος συγκρούσεων με το Ισραήλ είναι αναπόφευκτος.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκτεταμένη επίθεσή του εναντίον των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, των πυρηνικών επιστημόνων, των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ήταν απαραίτητη για να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία από την υλοποίηση του δηλωμένου σχεδίου της να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

Το Ιράν αρνείται συστηματικά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, εμπλούτισε ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική εφαρμογή, εμπόδισε τους διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επέκτεινε τις δυνατότητες των βαλλιστικών πυραύλων του. Το Ισραήλ δήλωσε ότι πριν από τον πόλεμο του Ιουνίου, το Ιράν είχε αναπτύξει σχέδια για την κατασκευή όπλων, σημειώνουν οι Times of Israel.

Το Ιράν αντέδρασε στις επιθέσεις του Ισραήλ εκτοξεύοντας πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 drones εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους και νοσοκομεία, οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο 32 ατόμων και τον τραυματισμό πάνω από 3.000 στο Ισραήλ. Πάνω από 1.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν.

Συνολικά, υπήρξαν 36 επιθέσεις με πυραύλους και μία επίθεση με drones σε κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές σε 2.305 σπίτια σε 240 κτίρια, καθώς και σε δύο πανεπιστήμια και ένα νοσοκομείο, αφήνοντας πάνω από 13.000 Ισραηλινούς άστεγους.





Πηγή: skai.gr

