Ουκρανία: Εννέα νεκροί και 29 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Βίντεο από τον τόπο της επίθεσης, το οποίο δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δείχνει διασώστες να ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια ενός κτιρίου.

Με αφορμή το φονικό πλήγμα στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, ο ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε για ακόμη μια φορά έκκληση στους δυτικούς συμμάχους να ενισχύσουν τη χώρα του με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

