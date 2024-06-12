Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ προκάλεσε σήμερα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

«Κάθε μέρα και κάθε ώρα, ο ρωσικός τρόμος αποδεικνύει ότι η Ουκρανία, μαζί με τους εταίρους της, πρέπει να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δήλωση του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.