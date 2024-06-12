Λογαριασμός
Ουκρανία: Έξι νεκροί σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κριβί Ριχ

Από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 11 άνθρωποι

Πόλεμος στην Ουκρανία

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ προκάλεσε σήμερα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

«Κάθε μέρα και κάθε ώρα, ο ρωσικός τρόμος αποδεικνύει ότι η Ουκρανία, μαζί με τους εταίρους της, πρέπει να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δήλωση του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Επίθεση Νεκροί
