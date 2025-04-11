Η Χαμάς ζητεί από το Λονδίνο να αφαιρεθεί από λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτημα στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για να αφαιρεθεί το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα από τoν κατάλογό του με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο αίτημα αυτό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το δικηγορικό γραφείο Riverway Law, η Χαμάς δηλώνει "ότι η απαγόρευση αυτή είναι δυσανάλογη γιατί η οργάνωση δεν συνιστά απειλή για τη Βρετανία ή τους Βρετανούς πολίτες".

"Το δικαίωμα της αντίστασης στην κατοχή, στο απαρτχάιντ και στη γενοκτονία είναι σταθερά εδραιωμένο στο διεθνές δίκαιο", υποστήριξαν επίσης οι δικηγόροι στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, εκτιμώντας ότι η απαγόρευση της Χαμάς αντιβαίνει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο για το διάβημα αυτό, το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το ισλαμιστικό κίνημα, που έχει τον έλεγχο στη Γάζα, ευθύνεται για την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.218 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να συντρίψει τη Χαμάς και βομβάρδισε τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο περισσοτέρων από 50.000 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από το ΟΗΕ.

Η Βρετανία έθεσε εκτός νόμου το πολιτικό σκέλος της Χαμάς το 2021. Το ισλαμιστικό κίνημα θεωρείται επίσης τρομοκρατική οργάνωση, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.

Παλαιότερα, μόνο το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς είχε τεθεί εκτός νόμου στη Βρετανία, ωστόσο η κυβέρνηση έκρινε ότι η διάκριση μεταξύ των δύο ήταν "τεχνητή", περιγράφοντας τη Χαμάς ως μια "πολύπλοκη και ενιαία τρομοκρατική οργάνωση".

"Είτε την υποστηρίζουν είτε τη μισούν, η Χαμάς ενσαρκώνει σήμερα την παλαιστινιακή αντίσταση", υποστήριξε το δικηγορικό γραφείο Riverway Law, που κατέθεσε την αίτηση εξ ονόματος ενός εκ των ηγετών του κινήματος, του Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Οι δικηγόροι εκπροσωπούν εθελοντικά το ισλαμιστικό κίνημα για να μην είναι στην παρανομία.

Καθώς η οργάνωση έχει τεθεί εκτός νόμου, η συμμετοχή σε αυτήν, η εκδήλωση υποστήριξης προς αυτήν ή η ενδυμασία που φέρει τα σύμβολά της σε δημόσιο χώρο, αποτελούν ποινικό αδίκημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

