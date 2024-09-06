Η Ρωσία είναι ο πιο ενεργός ξένος αντίπαλος που προσπαθεί να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα επικεντρώνεται περισσότερο στο να επηρεάσει την εκλογή τοπικών αξιωματούχων, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν είναι πιο ενεργό από ό, τι σε προηγούμενους κύκλους, εντατικοποίησε τις προσπάθειές του να επηρεάσει τους ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών και των εκλογών στο Κογκρέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.