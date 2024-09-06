Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ρωσία, Κίνα και Ιράν προσπαθούν να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές

Αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι το Ιράν είναι πιο ενεργό από προηγούμενες εκλογές και έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του 

Η Ρωσία είναι ο πιο ενεργός ξένος αντίπαλος που προσπαθεί να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα επικεντρώνεται περισσότερο στο να επηρεάσει την εκλογή τοπικών αξιωματούχων, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν είναι πιο ενεργό από ό, τι σε προηγούμενους κύκλους, εντατικοποίησε τις προσπάθειές του να επηρεάσει τους ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών και των εκλογών στο Κογκρέσο.

