Την απελευθέρωση 13 Ουκρανών στρατιωτών από το Φιδονήσι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι σκοτώθηκαν αφού αψήφισαν τις εντολές ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρεστσουκ, σε ανάρτησή της στο Telegram.

Σημειώνεται ότι η ομάδα των Ουκρανών στρατιωτών πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τους Ρώσους στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και αρχικά Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν σκοτωθεί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους και στη συνέχεια σημειώθηκαν και αεροβομβαρδισμοί.

Μάλιστα, τότε είχε κυκλοφορήσει ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τους Ρώσους να λένε: «Σας μιλάμε από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο. Σας προτείνω να αφήσετε τα όπλα σας και να παραδοθείτε για να αποφύγετε την αιματοχυσία και τα περιττά θύματα. Διαφορετικά θα βομβαρδιστείτε» με τους Ουκρανούς στρατιώτες να απαντούν «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ...σου».

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC