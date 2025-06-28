Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπεσε σε πολυώροφη πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τρία παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών της νυχτερινής επίθεσης και ένα εξ αυτών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα με drones και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα.

