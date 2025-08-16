Ισραήλ: Οι IDF θα μεταφέρουν κατοίκους στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός θα παρέχει στους κατοίκους της Γάζας σκηνές και εξοπλισμό στέγασης από την Κυριακή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετεγκατάστασή τους από τις ζώνες μάχης στα νότια της Λωρίδας, ανακοίνωσε επισήμως το Σάββατο ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια νέα επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο της βόρειας πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.

Πηγή: skai.gr

