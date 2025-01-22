Πάνω από διακόσιοι ουκρανοί άμαχοι, σχεδόν όλοι και όλες προχωρημένης ηλικίας, ζουν ακόμη στα ερείπια της πόλης-οχυρού Τσάσιβ Γιαρ, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, που υφίσταται σφοδρή ρωσική επίθεση, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος μονάδας του στρατού της Ουκρανίας.

Η Τσάσιβ Γιαρ, σε στρατηγική τοποθεσία στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, έχει υποστεί επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα και επιθέσεις από το 2022 και τα κτίρια είναι τα περισσότερα κατεστραμμένα.

Αυτή η φωτογραφία που παρέχεται από την υπηρεσία Τύπου της 24ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας δείχνει μια εναέρια άποψη της πόλης Chasiv Yar, τον τόπο των σκληρότερων μαχών με τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024

«Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, 229 άνθρωποι ζουν ακόμη στην πόλη», είπε ο Ντμίτρο Ζαπορόζετς, εκπρόσωπος της μονάδας «Λουγκάνσκ». «Στη μεγάλη πλειονότητά τους είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με αναπηρία κι αυτοί που τους φροντίζουν».

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 9 Ιουλίου 2024 και παρέχεται από την υπηρεσία Τύπου της 24ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας, οι στρατιωτικοί γιατροί παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματισμένο Ουκρανό στρατιώτη σε ένα ιατρικό σημείο σταθεροποίησης κοντά στο Chasiv Yar, στην περιοχή του Ντόνετσκ, στην Ουκρανία, Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Πριν από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια η Τσάσιβ Γιαρ είχε περίπου 12.000 κατοίκους.

Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση δεν είναι πλέον σε θέση να οργανώσει καταφύγια ή τη διανομή τροφής στους κατοίκους που παραμένουν εκεί εξαιτίας των «εχθροπραξιών» και της «χρήσης drones από τον εχθρό», πρόσθεσε. «Δεν γνωρίζουμε πως επιβιώνουν» στην κατάσταση αυτή, πρόσθεσε.

Η Τσάσιβ Γιαρ βρίσκεται στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού λόγω της τοποθεσίας της, κοντά στην Κοσταντίνιφκα και στην Κραματόρσκ, σημαντικές βάσεις του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις στέλνουν στην πόλη «μικρές ομάδες εφόδου, τριών ως οκτώ μελών», σύμφωνα με τον κ. Ζαπορόζετς. Πρόκειται για «αποτελεσματική τακτική, διότι οι μικρές διασκορπισμένες ομάδες εφόδου είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν».

Πηγή: skai.gr

