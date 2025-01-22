Πρίγκιπας Χάρι για την δικαστική διαμάχη με την Sun: Mνημειώδης νίκη

Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε σήμερα λόγο για μια «μνημειώδη» νίκη απέναντι στον βρετανικό όμιλο εφημερίδων του Ρούπερτ Μέρντοχ έπειτα από εξωδικαστική συμφωνία μετά την παραδοχή από τον όμιλο παράνομων ενεργειών στην ταμπλόιντ Sun, που του ανήκει, για πρώτη φορά και την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων.

Ο 40χρονος Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του ομίλου News Group Newspapers (NGN), εκδότη των εφημερίδων The Sun και Νews of the world (που διέκοψε την κυκλοφορία της), σε δικαστήριο του Λονδίνου, υποστηρίζοντας ότι οι εφημερίδες είχαν αποκτήσει παράνομα πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή από το 1996 έως το 2011.

Η NGN παραδέχθηκε ότι είχε παρέμβει στην προσωπική ζωή της αείμνηστης μητέρας του Χάρι, της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Πηγή που γνωρίζει για τη συμφωνία δήλωσε πως οι αποζημιώσεις περιλαμβάνουν ένα οκταψήφιο ποσό.

«Σε μια μνημειώδη νίκη σήμερα, η News UK παραδέχθηκε πως η Sun, η ναυαρχίδα της βρετανικής μιντιακής αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε πράγματι εμπλακεί σε παράνομες πρακτικές», ανέφεραν σε μια δήλωση ο Χάρι και ο έτερος ενάγων Τομ Ουότσον.

«Σήμερα τα ψέματα αποκαλύφθηκαν. Σήμερα η συγκάλυψη αποκαλύφθηκε. Και σήμερα αποδεικνύεται πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ο καιρός για λογοδοσία έφθασε», αναφέρεται στη δήλωση την οποία ανέγνωσε ο δικηγόρος τους Ντέιβιντ Σέρμπορν έξω από το δικαστήριο.

Η δίκη στην υπόθεση του Χάρι, και μία παρόμοια αγωγή από τον Βρετανό πρώην βουλευτή Τομ Ουότσον, επρόκειτο να ξεκινήσει χθες, Τρίτη, όμως έπειτα από συνομιλίες, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με τον NGN να λέει ότι υπήρξαν επιλήψιμες ενέργειες στη Sun, κάτι το οποίο αρνούνταν επί χρόνια.

«Ο NGN προσφέρει μια πλήρη και αδιαμφισβήτητη συγγνώμη στον Δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή παρέμβαση από τη Sun μεταξύ του 1996 και του 2011 στην ιδιωτική του ζωή, περιλαμβανομένων συμβάντων παράνομων δραστηριοτήτων από ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονταν για τη Sun», είπε ο Σέρμπορν.

«Ο NGN ζητεί επίσης συγγνώμη από τον δούκα για τον αντίκτυπο της εκτενούς κάλυψης και της σοβαρής παρέμβασης στην ιδιωτική του ζωή καθώς και στην ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, της αποθανούσας μητέρας του, ιδιαίτερα όταν ήταν νεώτερος».

Παραδέχθηκε επίσης ότι έθεσε στο στόχαστρο τον Ουότσον, μεταξύ άλλων και όταν ήταν υφυπουργός υπό τον τότε πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος επρόκειτο να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία εφόσον διεξαγόταν η δίκη.

Λογοδοσία

Ο NGN κατέβαλε εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες στα θύματα υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους και άλλης παράνομης συλλογής πληροφοριών από τη News of the World και κατέληξε σε διακανονισμό για περισσότερες από 1.300 αγωγές, που περιελάμβαναν διασημότητες, πολιτικούς, γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού και απλούς πολίτες που συνδέονταν μαζί τους ή με σημαντικά γεγονότα.

Στην κοινή δήλωσή τους, ο Χάρι και ο Ουότσον ανέφεραν πως ο NGN έχει πληρώσει τώρα τουλάχιστον ένα δισ. στερλίνες.

Ο NGN απέρριπτε πάντοτε προηγουμένως οιουσδήποτε ισχυρισμούς για επιλήψιμες ενέργειες της Sun ή πως κάποιο στέλεχος γνώριζε ή προσπάθησε να τις συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει η αγωγή του Χάρι.

Ο Χάρι δήλωσε πως σκοπός του ήταν να εξασφαλίσει αλήθεια και λογοδοσία, αφού άλλοι ενάγοντες κατέληξαν σε διακανονισμό προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο ενός νομικού λογαριασμού αξίας πολλών εκατομμυρίων στερλινών ακόμη κι αν κέρδιζαν στο δικαστήριο αλλά απέρριψαν την προσφορά του NGN.

Ο πρίγκιπας είπε πως ο λόγος που δεν έκανε διακανονισμό ήταν επειδή δεν έκανε την αγωγή για να πάρει χρήματα, αλλά επειδή ήθελε τα στελέχη και οι αρχισυντάκτες του ομίλου να λογοδοτήσουν και να παραδεχθούν τις επιλήψιμες ενέργειές τους.

Ο κύριος στόχος του Χάρι ήταν η Ρεμπέκα Μπρουκς, που ήταν διευθύντρια της Sun για ένα μέρος της περιόδου όταν ο NGN παραδέχθηκε ότι υπήρχε παράνομη συμπεριφορά και είναι τώρα διευθύνουσα σύμβουλος της News UK, του βρετανικού βραχίονα της News Corp.

«Παραδέχονται τώρα πως όταν ήταν διευθύντρια της Sun, διηύθυναν μια εγκληματική επιχείρηση», αναφέρουν στη δήλωσή τους ο Χάρι και ο Ουότσον, προσθέτοντας πως θέλουν η αστυνομία και η Βουλή να ερευνήσουν την «ψευδορκία και τις συγκαλύψεις».

Ωστόσο η συγγνώμη της NGN δεν κάνει άμεση αναφορά σε επιλήψιμες ενέργειες υψηλόβαθμων στελεχών της ούτε στον ισχυρισμό ότι υπήρξε συγκάλυψη από νυν ή πρώην στελέχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.