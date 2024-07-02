Στους 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του τραγικού συμβάντος.

Ένας άλλος αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, έκανε λόγο για 96 νεκρούς.

Αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί, στη βόρεια Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Μη επαληθευμένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σορούς στοιβαγμένες στο έδαφος έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο.

«Δεν μπορώ να δώσω ακριβή απολογισμό θανάτων αυτή τη στιγμή, αλλά είναι περίπου 60...Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο απολογισμός», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Μάνις Τσικάρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής.

Νωρίτερα αξιωματούχος ιατρικών υπηρεσιών έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για τουλάχιστον 27 νεκρούς.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το BBC, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 23 γυναίκες και 3 παιδιά ενώ τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς.

पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर बहुत बाद में पहुंचा। खबर है कि 75 ज्यादा महिलाएं और बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती हैं



घटना हाथरस में हुई जहां सत्संग के बाद भगदड़ मच गई और काफी देर तक घटनास्थल पर कोई राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ था। #Hathras #Etah… pic.twitter.com/jc9bRr1amK — भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

