Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως κατέστρεψε πέντε ουκρανικά μαχητικά αεροπλάνα SU-27 και προκάλεσε ζημιές σε άλλα δύο στο αεροδρόμιο του Μιρχορόντ στην περιφέρεια Πολτάβα της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας πυραύλους Ισκαντέρ-Μ.

Το ρωσικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την επίθεση, στις οποίες καπνός και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από ένα αεροδρόμιο.

«Ως αποτέλεσμα του ρωσικού πλήγματος, πέντε μαχητικά SU-27 πολλαπλών ρόλων καταστράφηκαν και δύο υπέστησαν ζημιές», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο.

Η Ρωσία στοχοποιεί ουκρανικά αεροδρόμια καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να παραλάβει τα πρώτα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16, τα οποία η Μόσχα έχει δηλώσει πως θα καταστρέψει.

