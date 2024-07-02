Λογαριασμός
Η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 5 ουκρανικά μαχητικά SU-27 στο αεροδρόμιο του Μιρχορόντ - Δείτε βίντεο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την επίθεση, στις οποίες καπνός και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από ένα αεροδρόμιο

Μιρχορόντ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως κατέστρεψε πέντε ουκρανικά μαχητικά αεροπλάνα SU-27 και προκάλεσε ζημιές σε άλλα δύο στο αεροδρόμιο του Μιρχορόντ στην περιφέρεια Πολτάβα της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας πυραύλους Ισκαντέρ-Μ.

Το ρωσικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την επίθεση, στις οποίες καπνός και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από ένα αεροδρόμιο.

«Ως αποτέλεσμα του ρωσικού πλήγματος, πέντε μαχητικά SU-27 πολλαπλών ρόλων καταστράφηκαν και δύο υπέστησαν ζημιές», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο.

Η Ρωσία στοχοποιεί ουκρανικά αεροδρόμια καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να παραλάβει τα πρώτα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16, τα οποία η Μόσχα έχει δηλώσει πως θα καταστρέψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
