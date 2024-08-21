Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS για να καταστρέψουν τις πλωτές γέφυρες και εξοπλισμό του μηχανικού στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, στοχεύοντας υποδομές επιμελητείας στην μεγάλη διασυνοριακή εισβολή τους, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε τουλάχιστον τρεις γέφυρες στον ποταμό Σέιμ από τότε που το Κίεβο εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου μια μεγάλη επίθεση εντός του εδάφους στη δυτική Ρωσία προχωρώντας σε βάθος 28-35 χιλιομέτρων.

«Που ‘εξαφανίσθηκαν’ οι πλωτές γέφυρες στην περιοχή του Κουρσκ; Οι χειριστές… τις καταστρέφουν με ακρίβεια» ανακοίνωσαν με ανάρτηση τους στο Telegram οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα πυραυλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής HIMARS χρησιμοποιήθηκαν. Είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση από το Κίεβο ότι δυτικά όπλα συνιστούν μέρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης.

Η Ουάσιγκτον δεν έκανε απευθείας σχόλια σχετικά με την χρήση αμερικανικής κατασκευής όπλων στην περιοχή Κουρσκ, ενώ λέει ότι οι πολιτικές της δεν άλλαξαν και ότι η Ουκρανία αμύνεται στις ρωσικές επιθέσεις.

Ενώ οι σύμμαχοί της έχουν απαγορεύσει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις με δυτικά όπλα εντός της Ρωσίας, επέτρεψαν στο Κίεβο να τα χρησιμοποιεί για να πλήττει παραμεθόριες περιοχές από τότε που η Ρωσία άρχισε τη νέα της επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου αυτή την άνοιξη.

Το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει τη χρήση αμερικανικών όπλων εντός του εδάφους της Ρωσίας ως κλιμάκωση.

Το βίντεο που ανάρτησαν οι ειδικές δυνάμεις δείχνει επιθέσεις σε αρκετά πλωτά περάσματα. Τουλάχιστον μια από τις επιθέσεις φαίνεται να πραγματοποιείται με πυρομαχικά διασποράς.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την ανακοίνωση και το βίντεο.

Το βίντεο δείχνει επίσης επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικά φορτηγά και άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται ως αποθήκες πυρομαχικών και ένα συγκρότημα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Reuters ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι τουλάχιστον μια πλωτή γέφυρα φαίνεται να έχει καταστραφεί.

Πιθανώς τοποθετήθηκε μεταξύ 14 και 17 Αυγούστου, μεταξύ των ρωσικών οικισμών Ζβάνογε και Γκλούσκοβο αφότου δύο γέφυρες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές νωρίτερα.

Το πέρασμα, περίπου 14 χιλιόμετρα από τα σύνορα, εξαφανίστηκε στις 19 Αυγούστου, όπως έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες. Ο καπνός ήταν επίσης ορατός σε εικόνες από την περιοχή εκείνη την ημέρα.

Ενώ το Κίεβο ανέφερε μια σειρά από επιτυχίες στο πεδίο της μάχης από τότε που πέρασε απροσδόκητα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, η Ρωσία πιέζει στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, δυόμισι χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχο του αρκετούς οικισμούς στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Ζελάνε και Σβιριντόνιφκα, όπως επίσης και την πόλη Νιού Γιόρκ, περίπου 46 χιλιόμετρα από το Πορκόφσκ.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει άμεσα τους ισχυρισμούς αυτούς ενώ αναφέρει ότι διεξάγονται σκληρές μάχες στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η προέλαση στην περιοχή Κουρσκ είχε μεγαλύτερα κέρδη από αυτά που αποκόμισε η Ρωσία από τα εδάφη που κατέλαβε από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

