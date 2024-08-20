Οι Ρώσοι στρατιώτες, αιχμάλωτοι στο Κουρσκ ελπίζουν για ανταλλαγή

Κάποιοι είναι τραυματισμένοι, οι περισσότεροι είναι πολύ νέοι και όλοι θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους: οι Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά την αιφνιδιαστική επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ ελπίζουν τώρα σε μια ανταλλαγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κατάφερε να μιλήσει για λίγο με πολλούς από αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου, στον χώρο όπου κρατούνται, στην περιοχή του Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, υπό την επίβλεψη Ουκρανών αξιωματικών.

Καθισμένος στην κουκέτα του, ένας 22χρονος κληρωτός που φορά καρό παντελόνι, θυμάται τη στιγμή που αιχμαλωτίστηκε, σε μια από τις σημαντικότερες ουκρανικές επιχειρήσεις από την έναρξη του πολέμου, το 2022. «Όλα ήταν φυσιολογικά, όλα πήγαιναν καλά. Και μετά, απρόσμενα, όλα κατέρρευσαν», αφηγήθηκε, εξηγώντας ότι οι διοικητές «απλώς εγκατέλειψαν» τον ίδιο και τους συντρόφους του όταν οι Ουκρανοί πέρασαν τα σύνορα.

«Ήταν απρόσμενο», επαναλαμβάνει ο νεαρός άνδρας που υπηρετούσε τη θητεία του –είχε κλείσει 10 μήνες– όταν ξεκίνησε η ουκρανική επίθεση. Πλέον, λέει ότι περιμένει «μια ανταλλαγή» για να επιστρέψει στο σπίτι του και να ξαναδεί την οικογένειά του.

Σε αντίθεση με τους εφέδρους και τους συμβασιούχους στρατιώτες, οι νεοσύλλεκτοι δεν στέλνονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία αλλά υπηρετούν την υποχρεωτική θητεία του ενός έτους στο ρωσικό έδαφος. Συχνά πρόκειται για νεαρούς άνδρες χωρίς πραγματική στρατιωτική εμπειρία.

Ένας άλλος κρατούμενος, ένας 42χρονος συνοριοφύλακας με μπανταρισμένο πόδι, αφηγείται ότι αιχμαλωτίστηκε την πρώτη ημέρα της ουκρανικής επιχείρησης.

«Ήμασταν περικυκλωμένοι, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να διασπάσουμε τον κλοιό. Τότε πήραμε την απόφαση να παραδοθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι και αυτός ελπίζει σε μια ανταλλαγή. «Φυσικά, αυτό είναι που ελπίζω, πάνω απ’ όλα».

Ο Βολοντίμιρ, ο αναπληρωτής διευθυντής του στρατοπέδου όπου κρατούνται οι αιχμάλωτοι, δηλώνει ικανοποιημένος από τον «πολύ μεγάλο αριθμό» των Ρώσων που αιχμαλωτίστηκαν στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Ουκρανίας. Είπε ότι οι αιχμάλωτοι στην αρχή «φοβούνταν τα πάντα» και περίμεναν ότι θα τους κακομεταχειριστούν. Τελικά «επανήλθαν στη ζωή» και η ψυχολογική τους κατάσταση «σταθεροποιήθηκε».

«Στο πεδίο της μάχης είναι μισητοί (από τους Ουκρανούς) στρατιώτες, αλλά όταν αιχμαλωτίζονται γίνονται συνηθισμένοι άνθρωποι», συνέχισε.

Το Κίεβο λέει ότι πολλές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν παραδοθεί, αλλά δεν αποκαλύπτει τον ακριβή αριθμό τους. Πρόσφατα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει πως σύντομα θα ανταλλαγούν με τους Ουκρανούς αιχμαλώτους στη Ρωσία. Μια πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι μέσα σε μία ημέρα αιχμαλωτίστηκαν 102 Ρώσοι στρατιώτες.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός αναρτά στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να παραδίδονται στην περιοχή του Κουρσκ.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα κρατά περίπου 6.500 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει πολλές φορές σε ανταλλαγή κρατουμένων τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι διεξάγονται ήδη συνομιλίες με τη Μόσχα ενόψει μιας ανταλλαγής. Ο Ουκρανός μεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ντμίτρο Λούμπινετς, είπε ότι είναι σε επαφή με τη Ρωσίδα ομόλογό του, την Τατιάνα Μασκαλκόβα για το θέμα αυτό.

«Υπήρξαν συνομιλίες, με πρωτοβουλία της Ρωσίδας ομολόγου μου», είπε, τονίζοντας ότι «αυτή η κατάσταση ανάγκασε τουλάχιστον τη ρωσική πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.