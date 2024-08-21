Ανταπόκριση από την Ερφούρτη, Θουριγγία

Λιγότερο από δύο εβδομάδες απομένουν για τις εκλογές-βαρόμετρο στα ανατολικογερμανικά κρατίδια της Θουριγγίας και της Σαξονίας, οι οποίες αναμένεται να στείλουν σημαντικά μηνύματα και για τις ομοσπονδιακές εκλογές σε έναν περίπου χρόνο από τώρα.



Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται με 30%, με μεγάλη διαφορά από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), οι οποίοι ακολουθούν με 21%. Σημαντική είναι η εκτόξευση της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο 18%, αφήνοντας τέταρτη την Αριστερά (Die Linke) του τοπικού πρωθυπουργού και δημοφιλούς στελέχους της γερμανικής Αριστεράς Μπόντο Ράμελο στο 13%. Αδιάφορα ποσοστά για Σοσιαλδημοκράτες και Πρασίνους, αισθητά κάτω από το 10%.



Στη Σαξονία πρώτοι έρχονται οι Χριστιανοδημοκράτες με 33%, ακολουθεί με μικρή διαφορά η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία εμφανίζει μικρή πτώση, στο 30%. Τρίτη δύναμη με ενδεχομένως ρυθμιστικό ρόλο αναδεικνύεται και στη Σαξονία η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 13%. Με 6% έπονται Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι, ενώ η Αριστερά εμφανίζεται στο πρώην ανατολικογερμανικό κρατίδιο καταβαραθρωμένη με ποσοστό 3%.

Ακραίο κλίμα πόλωσης στη Θουριγγία

Την ίδια ώρα, χθες βράδυ, στην ιστορική Ιένα της Θουριγγίας πάνω από 2.000 διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν προεκλογική εκδήλωση του αμφιλεγόμενου τοπικού επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία Μπιορν Χέκε, εκφραστή της εθνικιστικής πτέρυγας της AfD, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα από τη γερμανική δικαιοσύνη σε πρόστιμο για ναζιστικό χαιρετισμό σε εκδήλωση. Η αστυνομία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού και οδοφράγματα κατά των διαδηλωτών και τελικά η προεκλογική συγκέντρωση ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας.



Το κλίμα πόλωσης στη Θουριγγία δεν αφορά μόνο τις προεκλογικές εκδηλώσεις και δεν αγγίζει μόνο τους τοπικούς πολιτικούς. Ο διευθυντής των Τόπων Μνήμης-Πρώην Ναζιστικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ και Μίτελμπαου-Ντόρα, Γενς-Κρίστιαν Βάγκνερ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του λίγο πριν από τις κρατιδιακές εκλογές εξαιτίας επιστολής που είχε στείλει ο ίδιος προς ψηφοφόρους της περιοχής, προτρέποντάς τους να μην ψηφίσουν AFD, επειδή προσπαθεί να σχετικοποιήσει τα ναζιστικά εγκλήματα. Άγνωστοι, όπως καταγγέλει ο Βάγκνερ, ο οποίος έχει ήδη κινηθεί νομικά, τοποθέτησαν φωτογραφία του σε κεντρικό σημείο μνημειακού συμπλέγματος στο Mίτελμπαου-Ντόρα.



Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών και υποψήφιος για την πρωθυπουργία στη Θουριγγία Μάριο Βόιγκτ χαρακτήρισε μέσω της πλατφόρμας Χ το περιστατικό «μη ανεκτό» και τόνισε ότι ο Βάγκνερ δέχθηκε απειλές εξαιτίας της δουλειάς τους, σε μια περίοδο όπου ο αντισημιτισμός και το μίσος καταγράφουν άνοδο. Το περιστατικό καταδίκασε μέσω Χ και η αντιπρόεδρος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρντ από τους Πρασίνους, λέγοντας ότι ένα τμήμα της γερμανικής κοινωνίας θέλει να εκφοβίσει τους υποστηρικτές της Δημοκρατίας και να φιμώσει την κουλτούρα μνήμης.

