Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο εκπρόσωπο, η κλήση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέστρεψε στη Μέσα Ανατολή αυτή την εβδομάδα για ένατη φορά του από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Χτες Τρίτη, προερχόμενος από το Τελ Αβίβ, συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.