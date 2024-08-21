Ανταπόκριση

Η δήλωση του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι ότι οι διαπραγματευτικές επαφές θα συνεχιστούν στο Κάιρο αύριο και μεθαύριο Παρασκευή αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική αισιόδοξη εξέλιξη που κινείται στο κλίμα του αισιόδοξου απόηχου που άφησε πριν από μία εβδομάδα η συνδιάσκεψη στην Ντόχα - ένας απόηχος που οφείλεται κυρίως σε εκτιμήσεις και δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς. Χαρακτηριστικό του αντιφατικού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι ότι οι δηλώσεις Αμπντελάτι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τους Ισραηλινούς ή από το περιβάλλον του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που έφθασε στο Κατάρ την Τρίτη το βράδυ.



Στο μεταξύ, η χθεσινή δήλωση Μπλίνκεν που φέρει τον Νετανιάχου να έχει αποδεχθεί την αναθεωρημένη αμερικανική πρόταση, που έχει αφεθεί να εννοηθεί πως προβλέπει τη σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ στον Άξονα Φιλαδέλφειας στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, προκάλεσε αμηχανία στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να θεωρήσει σκόπιμο, εμμέσως πλην σαφώς, να διαβεβαιώσει για το αντίθετο. Μιλώντας με εκπροσώπους των οικογενειών των ομήρων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει ούτε τον Άξονα Φιλαδέλφειας ούτε και τη Γραμμή Νετσαρίμ, που διαχωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε βόρειο και νότιο τμήμα, προκειμένου να εμποδίσει την επανεγκατάσταση πυρήνων της οργάνωσης Χαμάς στις περιοχές που χρησίμευσαν ως ορμητήριο κατά των παραμεθόριων ισραηλινών οικισμών το πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Η διχογνωμία που παρατηρείται μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών σχετικά με τη συνέχιση ή μη της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζατης «επόμενης μέρας» κατέστη ακόμα πιο ξεκάθαρη όταν ο Πρόεδρος Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνδιάσκεψης των Δημοκρατικών δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν μακρόχρονη ισραηλινή κατοχή της Γάζας». Την ίδια στιγμή η οργάνωση Χαμάς επαναλαμβάνει με επίσημες δηλώσεις της ότι «οι ΗΠΑ έχουν παραδοθεί στις ισραηλινές αξιώσεις», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι όσα συμφώνησε το Ισραήλ στην Ντόχα δεν συνάδουν με όσα φέρονται να «είχαν συμφωνηθεί με βάση τις έγγραφες προτάσεις που υπέβαλε η παλαιστινιακή οργάνωση στις 2 Ιουλίου».



Το σύνολο των αντιφατικών δηλώσεων και διαρροών δεν προλέγει τίποτα καλό για την πρόοδο των συνομιλιών. Οι δηλώσεις του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αμέσως μετά τη χθεσινή κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ήταν κάτι παραπάνω από σαφείς: «Εάν οι συνομιλίες δεν προχωρήσουν, οι περιφερειακές εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες».

Επικίνδυνη ανάφλεξη στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ

Η αύξηση της έντασης στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα επιβεβαιώνει τις δυσοίωνες εκτιμήσεις αλ-Σίσι. Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχή νύχτα το Ισραήλ βομβάρδισε αποθήκες οπλισμού της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, 80 και 100 χιλιόμετρα βορειότερα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Η Χεζμπολάχ ανταπάντησε σήμερα το πρωί με μπαράζ τουλάχιστον 50 ρουκετών, στοχεύοντας την κωμόπολη Κατσρίν, ισραηλινό διοικητικό κέντρο των Υψωμάτων του Γκολάν, με απολογισμό μεγάλες υλικές ζημιές στο κέντρο της πόλης και έναν τραυματία πολίτη. Η ισραηλινή πλευρά τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ θέτει στο στόχαστρό της κατοικημένες περιοχές, με τη λιβανική οργάνωση να ανταπαντά ότι στόχος της ήταν κοντινή αεροπορική βάση από την οποία το Ισραήλ έπληξε στόχους που βρίσκονται πολύ βορειότερα από τον νότιο Λίβανο. Η πολεμική αναμέτρηση Ισραήλ-Χεζμπολάχ δεν έχει τέλος, με λιβανικά μέσα να σχολιάζουν σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται ήδη εκτός ελέγχου.

