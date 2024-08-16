Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε το πρωί στην Κριμαία - Δείτε βίντεο

Το κανάλι «Crimean Wind» ανέφερε καπνούς στο Κερτς και φωτιά στην περιοχή Καμιάνκα κοντά στη Συμφερόπολη

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε το πρωί στην Κριμαία - Δείτε βίντεο

Εκρήξεις στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία νωρίς το πρωί αναφέρθηκαν στα social media. 

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν υποδομές στο λιμάνι του Κερτς, και ένα πλοίο στο Χορνομόρσκ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ανακοίνωσε στο Telegram ο Σέρχι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Εθελοντικού Στρατού του Νότου. 

Ferry Crossing and Boat Attacked in Crimea

Το κανάλι «Crimean Wind» ανέφερε καπνούς στο Κερτς και φωτιά στην περιοχή Καμιάνκα κοντά στη Συμφερόπολη, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κριμαίας. Σύμφωνα πάντα με τις ουκρανικές πηγές,εκρήξεις ακούστηκαν στη Σεβαστούπολη, το Κερτς και τη Φεοδοσία, καθώς και σε άλλα μέρη της χερσονήσου της Κριμαίας.

Η είδηση έρχεται στη σκιά της τολμηρής ουκρανικής προέλαση στην περιφέρεια του Κουρσκ στη Ρωσία που οδήγησε τις δυνάμεις του Κιέβου να καταλάβουν πολλά χωριά, να αιχμαλωτίσουν εκατοντάδες στρατιώτες και να αναγκάσουν την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων αμάχων, σε αυτό που ουσιαστικά έχει γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σχολιάζει το Associated Press.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Κριμαία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark