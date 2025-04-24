Ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών Σερχίι Μάρτσενκο δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την προνομιακή πρόσβαση των ΗΠΑ στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Ωστόσο, η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν αναμένεται αυτήν την εβδομάδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο πλευρές υπέγραψαν «μνημόνιο προθέσεων», ως ένα πρώτο βήμα προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τα στρατηγικής σημασίας ορυκτά της Ουκρανίας.

«Υπήρξε πρόοδος και τώρα οι ομάδες μας συνεργάζονται πολύ στενά», είπε ο Μάρτσενκο ύστερα από εκδήλωση που διοργάνωσε η ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. «Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα που συζητάμε» συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Oυκρανός υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης πως ο αμερικανός ομόλογός του Σκοτ Μπέσεντ θέλει το ζήτημα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να συμπεριληφθεί σε έναν ευρύτερο διάλογο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, ιδίως των πολύτιμων σπάνιων γαιών, ως αποζημίωση για τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε στο Κίεβο από τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Τζο Μπάιντεν, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.