Μέσα στα 12 χρόνια της Παποσύνης του, ο Πάπας Φραγκίσκος ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του πλανήτη – πολλές φορές σε μακριές και εξαντλητικές περιοδείες – για να βρεθεί κοντά στο ποίμνιο της Καθολικής εκκλησίας.
Πάντα εμφανιζόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός, προσιτός στα πλήθη που κατέκλυζαν δρόμους και πλατείες για να τον συναντήσουν.
Στα ταξίδια του αυτά - αλλα και στις εμφανίσεις του στο Βατικανό - ο Φραγκίσκος δεχόταν με χαρά τα δώρα των πιστών, συνήθως παραδοσιακά καπέλα και δεν δίσταζε να φωτογραφηθεί, φορώντας τα.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αυτές τις αστείες στιγμές που επιβεβαιώνουν ότι ο Φραγκίσκος ήταν ένας… ανθρώπινος Πάπας, με χιούμορ και απλότητα.
Δείτε φωτογραφίες
