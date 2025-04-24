Μέσα στα 12 χρόνια της Παποσύνης του, ο Πάπας Φραγκίσκος ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του πλανήτη – πολλές φορές σε μακριές και εξαντλητικές περιοδείες – για να βρεθεί κοντά στο ποίμνιο της Καθολικής εκκλησίας.

Πάντα εμφανιζόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός, προσιτός στα πλήθη που κατέκλυζαν δρόμους και πλατείες για να τον συναντήσουν.

Στα ταξίδια του αυτά - αλλα και στις εμφανίσεις του στο Βατικανό - ο Φραγκίσκος δεχόταν με χαρά τα δώρα των πιστών, συνήθως παραδοσιακά καπέλα και δεν δίσταζε να φωτογραφηθεί, φορώντας τα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αυτές τις αστείες στιγμές που επιβεβαιώνουν ότι ο Φραγκίσκος ήταν ένας… ανθρώπινος Πάπας, με χιούμορ και απλότητα.

Δείτε φωτογραφίες

Μεξικό, 2016

Παπούα - Νέα Γουινέα, 2024

Βατικανό, 2019

Βέλγιο, 2024

Βατικανό, καπέλο πιστού από την Ινδονησία, 2024

Βατικανό, 2020

Βραζιλία, 2013

Βολιβία, 2015

Μοζαμβίκη, 2019

Βατικανό, 2021

