Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτή διαμάχη με το υψηλού κύρους πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το κατηγόρησε σήμερα ότι είναι ένα «αντισημιτικό ίδρυμα της ακροαριστεράς» και μία «απειλή για τη δημοκρατία», σε μήνυμα στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Αυτό το μέρος είναι ένα προοδευτικό χάλι» και «δέχεται φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας», έγραψε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υπέγραψε χθες μια σειρά διαταγμάτων που στοχεύουν να εντείνουν περαιτέρω την πίεση στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ ζητά την «απόλυση» ενός δικηγόρου που εργάζεται για την εταιρεία του, την Trump Organization και που ταυτόχρονα εκπροσωπεί το Χάρβαρντ.

«Δεν είναι καθόλου καλός έτσι κι αλλιώς και ελπίζω ότι η πολύ μεγάλη και υπέροχη εταιρεία μου, την οποία διευθύνουν οι γιοι μου πλέον, θα απαλλαχθεί αμέσως από εκείνον», λέει ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, όμως πρέπει να πρόκειται για τον Ουίλιαμ Μπουρκ, έναν άκρως ευυπόληπτο δικηγόρο στους κύκλους των Ρεπουμπλικανών, που είναι σύμβουλος της Trump Organization και στον οποίο ανέθεσε το Χάρβαρντ να υπερασπιστεί το πανεπιστήμιο απέναντι στον Λευκό Οίκο.

Το Χάρβαρντ στράφηκε τη Δευτέρα κατά της διοίκησης Τραμπ για το «πάγωμα» των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, το οποίο αποφασίστηκε καθώς το διάσημο πανεπιστήμιο αρνήθηκε να υπακούσει σε μια σειρά αξιώσεων του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατηγορεί τα πανεπιστήμια ότι αποτελούν εστίες αμφισβήτησης από προοδευτικές δυνάμεις, θέλει να έχει άποψη στις διαδικασίες εισαγωγής των φοιτητών, τις προσλήψεις καθηγητών και τα προγράμματα σπουδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

