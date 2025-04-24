Μόλις λίγα 24ωρα έχουν περάσει από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου και ήδη οι αντιδράσεις που είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την Αγία Έδρα με τις προοδευτικές ιδέες του έχουν αναδειχθεί σε καίριο θέμα της συζήτησης για τον επικείμενο διάδοχό του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος σπάζοντας πρωτόκολλα και αντιλήψεις αιώνων έφερε την Αγία Έδρα πιο κοντά στους πιστούς, με πολλούς εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας ωστόσο να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και να προσβλέπουν σε μια επιστροφή της στο παραδοσιακό δόγμα της.

Ένας εξ αυτών είναι και ο συντηρητικός Γερμανός καρδινάλιος Γκέρχαρντ Μίλερ.

Η Καθολική Εκκλησία κινδυνεύει με σχίσμα εάν εκλέξει έναν νέο φιλελεύθερο επικεφαλής σαν τον Πάπα Φραγκίσκο, προειδοποίησε ο ισχυρός συντηρητικός καρδινάλιος εν όψει του Κονκλαβίου που θα συνέλθει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.

Ο Μίλερ προειδοποίησε επίσης τους καρδιναλίους που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Ποντίφικα να αποφύγουν τους παρασκηνιακούς ελιγμούς που παρουσιάζει γλαφυρά η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Conclave» (Κονκλάβιο).

«Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι εξουσίας ηλιθίων που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν, όπως σε αυτήν την ταινία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε ο Γερμανός καρδινάλιος.

Ο 77χρονος Μίλερ εδώ και πολύ καιρό αποτελεί φάρο ελπίδας για τους Καθολικούς συντηρητικούς που αντιτάσσονται στην προσέγγιση «έλεος πάνω από το δόγμα» του Φραγκίσκου, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα.

Διορισθείς από τον προκάτοχο του Πάπα Φραγκίσκου, Βενέδικτο XVI, ως επικεφαλής των δογμάτων του Βατικανού, ο Μίλερ διατήρησε τη θέση του μετά την εκλογή του Αργεντινού Ποντίφικα το 2013, ωστόσο σύντομα αμφισβήτησε τη φιλελεύθερη ατζέντα του προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας.

Το 2017, αφού επέκρινε την απόφαση του Πάπα να επιτρέψει σε διαζευγμένους που ξαναπαντρεύονται να κοινωνούν, ο Φραγκίσκος τον αντικατέστησε.

Οι απόψεις του όμως εκτιμάται ότι αποκτούν πλέον άλλη βαρύτητα μεταξύ των συντηρητικών καρδιναλίων που είναι αποφασισμένοι να εκλέξουν έναν πιο «πιστό» στο δόγμα διάδοχο.

Σχεδόν το 80% των 135 καρδιναλίων που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να έχουν επιλεγεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, υποδεικνύοντας ενδεχομένως μια πλειοψηφία των φιλελευθέρων μελών του Κονκλαβίου, όμως οι απόψεις πολλών εξ αυτών δεν θα αποκαλυφθούν πριν τις συναντήσεις των καρδιναλίων που προηγούνται του Κονκλαβίου, γνωστές ως γενικές εκκλησίες.

Ερωτηθείς εάν θα προωθούσε τη θέση του για έναν δογματικό Καθολικισμό σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες ξεκινούν ουσιαστικά μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο, ο Μίλερ απάντησε: «Πρέπει να το κάνω· το οφείλω στη συνείδησή μου».

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, η Εκκλησία κινδυνεύει να διασπαστεί στα δύο αν δεν εκλεγεί ένας «ορθόδοξος» Πάπας.

«Κανείς Καθολικός δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε ένα λανθασμένο δόγμα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ο Καθολικισμός δεν σημαίνει να υπακούει κανείς τυφλά στον Πάπα χωρίς να σέβεται τις ιερές γραφές, την παράδοση και το δόγμα της Εκκλησίας».

Μιλώντας από τα διαμερίσματά του στο Βατικανό, ο Μίλερ απαρίθμησε τις διαφορές απόψεών του με τον Φραγκίσκο, ξεκινώντας από την απόφαση του αείμνηστου Πάπα το 2023 να επιτρέψει την ευλογία των ομόφυλων ζευγαριών, αίροντας τη μέχρι τότε απαγόρευση. Ο Φραγκίσκος είχε δηλώσει τότε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε δικαστές που απλώς αρνούμαστε, απωθούμε, αποκλείουμε», αλλά η κίνησή του πυροδότησε μια «εξέγερση», με επισκόπους στην Αφρική και την Ασία να αρνούνται να επιτρέψουν την ευλογία ομόφυλων ζευγαριών.

Το Βατικανό υποστήριξε ότι η κίνηση δεν συνεπαγόταν την έγκριση του γάμου ή του σεξ ομοφυλοφίλων, αλλά ο Μίλερ ισχυρίστηκε ότι «ήταν προφανώς αντίθετη με το δόγμα της Εκκλησίας», προσθέτοντας: «Ο Θεός θέσπισε τον γάμο ενός άνδρα και μιας γυναίκας και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό».

Ο καρδινάλιος αμφισβήτησε επίσης την ομιλία του Φραγκίσκου για την «αδελφότητα» Καθολικών και Μουσουλμάνων, υποστηρίζοντας ότι «οι Καθολικοί είναι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ».

Ο Μίλερ είναι ένας από τους λίγους κορυφαίους συντηρητικούς στοχαστές της Καθολικής Εκκλησίας με έδρα τη Ρώμη, μαζί με τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Μπερκ. Ο Μίλερ, πρώην επίσκοπος του Ρέγκενσμπουργκ στη Γερμανία, υπήρξε επίσης επικεφαλής της δογματικής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου.

Σε ένα βιβλίο του 2023, που θα αποτελέσει «βολικό» εγχειρίδιο για τους συντηρητικούς Καρδιναλίους που θα συμμετάσχουν στο Κονκλάβιο, ο Μίλερ επέκρινε επίσης τη συμφωνία του Φραγκίσκου με την Κίνα για από κοινού διορισμό επισκόπων, παρομοιάζοντάς την με τον κατευνασμό των Ναζί από το Βατικανό τη δεκαετία του 1930 και προειδοποιώντας: «Δεν μπορείς να κάνεις συμφωνίες με τον διάβολο».

Ο Μίλερ περιέγραψε τον Φραγκίσκο ως «καλό άνθρωπο», αλλά τα παράπονά του για τις απόψεις του Πάπα περιελάμβαναν ακόμα την εστίασή του στη φροντίδα των μεταναστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο επόμενος Πάπας, υποστήριξε ο Μίλερ, δεν θα πρέπει να «επιδιώκει το χειροκρότημα της κοσμικής κοινωνίας που βλέπει την Εκκλησία ως μια ανθρωπιστική οργάνωση που προσφέρει κοινωνικό έργο».

Εν όψει των γενικών εκκλησιών μάλιστα, ο Μίλερ δήλωσε: «Ελπίζω ότι αυτά τα θέματα θα τεθούν και ελπίζω ότι οι καρδινάλιοι δεν επηρεάζονται τόσο από αυτά που διαβάζουν στα πρωτοσέλιδα».

Πρόσθεσε ότι «ο Πάπας Φραγκίσκος απολάμβανε την εύνοια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει κίνδυνος [οι καρδινάλιοι] να σκεφτούν: ''Θα πρέπει να συνεχίσουμε''». Αντ' αυτού όμως, όπως τόνισε, «έχουν την ευθύνη να εκλέξουν έναν άνθρωπο που είναι σε θέση να ενώσει την Εκκλησία στην αποκαλυπτόμενη αλήθεια».

Ο Μίλερ απέρριψε τις «ταμπέλες» περί «φιλελεύθερου» και «συντηρητικού», επισημαίνοντας ότι το χάσμα στην Εκκλησία είναι βαθύτερο. Ο Πάπας, επεσήμανε, «πρέπει να είναι ορθόδοξος - ούτε φιλελεύθερος ούτε συντηρητικός».

Πρόσθεσε ότι «το ζήτημα δεν είναι μεταξύ συντηρητικών και φιλελεύθερων, αλλά μεταξύ ορθοδοξίας και αίρεσης», προσθέτοντας: «Προσεύχομαι να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους καρδιναλίους, γιατί ένας αιρετικός Πάπας, που αλλάζει κάθε μέρα ανάλογα με το τι λένε τα ΜΜΕ, θα ήταν καταστροφή».

Ο Μίλερ διαφώνησε επίσης με τους Πάπες που γίνονται αγαπητοί στο πλήθος αγκαλιάζοντας και φιλώντας μωρά - φωτογραφίζοντας τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος το έπραξε αυτό ακόμα και κατά την τελευταία του εμφάνιση με το παπικό αυτοκίνητο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την Κυριακή. «Δεν θέλουν όλοι να τους φιλούν γέροι», δήλωσε χαμογελώντας.

