Ουκρανία: Ακατανόητα απρόθυμος ο Τραμπ να πιέσει τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ακατανόητα απρόθυμος να ασκήσει μέγιστη οικονομική πίεση στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι τέτοια μέτρα είναι η καλύτερη επιλογή του για να ασκήσει επιρροή στο Κρεμλίνο, τόνισε το Σάββατο στο CNN ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας.

Ο Τομ Κίτινγκ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Ασφάλειας στο Royal United Services Institute, δήλωσε ότι η «οικονομική διάσταση» της χθεσινής (Παρασκευή) συνάντησης Τραμπ-Πούτιν είναι «πιθανώς το σημείο όπου ο Τραμπ είχε τα περισσότερα να προσφέρει».

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ έστειλε μια σειρά από αντιφατικά οικονομικά μηνύματα, δήλωσε ο Κίτινγκ, συνδυάζοντας «καρότα» όπως επενδυτικές συμφωνίες και άρση των κυρώσεων, με «μαστίγια» όπως βαρύτερες κυρώσεις και περισσότερους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας στον τομέα του πετρελαίου.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η κατάσταση παραμένει ως έχει, με τις δηλώσεις μετά τη σύνοδο να μην παρέχουν καμία ένδειξη για το αν ο Τραμπ απείλησε με περαιτέρω οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αλάσκα, δήλωσε ο Κίτινγκ σε ανακοίνωσή του.

«Εν ολίγοις, με την οικονομία της Ρωσίας να βρίσκεται "στα σχοινιά" ο Τραμπ παραμένει ακατανόητα απρόθυμος να ασκήσει τη μέγιστη οικονομική πίεση στη Ρωσία, κάτι που θα σήμαινε ότι σε συνόδους όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν χθες (οι απειλές για κυρώσεις) είναι πιο πιθανό να αποφέρουν την επιτυχία που ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί», πρόσθεσε ο Κίτινγκ.

«Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του Πούτιν δύσκολη»

Σύμφωνα με έναν εξέχοντα επικριτή του Ρώσου προέδρου που μίλησε στο CNN, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει πλέον «κανένα κίνητρο» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα που ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχουν τη δύναμη να κάνουν τη ζωή του Πούτιν πραγματικά δύσκολη» για να τον αναγκάσουν να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ο Μπιλ Μπράουντερ, πρώην κορυφαίος επενδυτής στη Ρωσία.

«Μπορούμε να του κάνουμε τη ζωή δύσκολη από στρατιωτική άποψη, παρέχοντας περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία», πρότεινε. «Ή μπορούμε να του κάνουμε τη ζωή πολύ δύσκολη οικονομικά» επιβάλλοντας δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή κατάσχοντας παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, πρόσθεσε ο Μπράουντερ.

«Αυτό που με ενοχλεί τόσο πολύ τις τελευταίες 24 ώρες είναι ότι, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σχέδιο για να γίνει αυτό. Και λοιπόν, γιατί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει κάτι άλλο από το να συνεχίσει με αυτό που έχει δηλώσει ως μέγιστους στόχους του;» διερωτήθηκε.

Η συνάντηση του Ρώσου ηγέτη με τον Τραμπ ήταν μια «τεράστια νίκη για τον Πούτιν», δήλωσε δε ο Μπράουντερ.

«Πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε. Μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο του και δεν θα υπάρξουν καταστροφικές κυρώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα κίνητρο να καταλήξει σε οποιαδήποτε λογική λύση για αυτόν τον πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

