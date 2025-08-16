Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον ίδιο, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έως την επόμενη Παρασκευή, και ότι θα ξεκινήσει να εργάζεται για την πραγματοποίηση της συνάντησης εφόσον οι συνομιλίες της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι πάνε καλά.

Σύμφωνα με το CNN, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι τουλάχιστον ένας ακόμη ηγέτης από την Ευρώπη θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες τη Δευτέρα, αλλά δεν ήταν ακόμη σαφές ποιος.

Ωστόσο, η γερμανική BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, μετέδωσε ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

