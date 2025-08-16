Ουκρανία: Δυνάμεις μας προέλασαν μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα στο Σούμι

Νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης εξέδωσε το Σάββατο το ουκρανικό γενικό επιτελείο στη σκιά της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «ενεργές επιχειρήσεις» λαμβάνουν χώρα στο Σούμι στα βόρεια της χώρας, ιδίως στην Ολεξίεβκα και τη Γιουνάκιβκα. Και, στο Βόρειο Σλομποζάνσκ, κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή του Σούμι, αναφέρει ότι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν προχωρήσει από «ένα μέχρι 2,5 χιλιόμετρα».

Το Σούμι συνορεύει με τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, τμήματα της οποίας καταλήφθηκαν πέρυσι από τις ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιδιαστική επίθεση πριν εκδιωχθούν σχεδόν ολοκληρωτικά μήνες αργότερα.

Η Μόσχα προωθείται στην περιοχή του Σούμι με ανανεωμένες προσπάθειες από τον Απρίλιο, οπότε ο Πούτιν ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη δημιουργία «ζωνών ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων για την παροχή «επιπλέον υποστήριξης» σε περιοχές στη Ρωσία που συνορεύουν με τις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία ελέγχει λίγο περισσότερο από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα χαρτογράφησης των πεδίων της μάχης στην Ουκρανία DeepState.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε το Σάββατο στον Ουκρανό ηγέτη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τα μέτωπα σε άλλα σημεία, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αναφέρει στο μεταξύ το πρακτορείο Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από την αποχώρηση από τα εδάφη, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να δεσμευθεί ότι δεν θα εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει το σχέδιο του Πούτιν και είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο του Ντονμπάς, ακόμη και περιοχές που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

