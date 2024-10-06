Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο και την Οδησσό

Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, κρατώντας σε κατάσταση συναγερμού το ανατολικό τμήμα της χώρας για πάνω από πέντε ώρες, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

«Ο εχθρός για άλλη μια φορά χρησιμοποίησε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του (drones) κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. «Ρωσικά drones έφθασαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας σε πολλαπλά κύματα και από διαφορετικές κατευθύνσεις».

Όλα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αεροπορική επιδρομή καταστράφηκαν κατά την προσέγγισή τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, συνέχισε ο Πόπκο. Λεπτομέρειες που αφορούν το μέγεθος της επίθεσης θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα, δήλωσε.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 87 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τέσσερις πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο το ουκρανικό έδαφος. Οι μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 56 από τα drones και δύο από τους πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας μέσω Telegram.

Ο συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές ενεργοποιήθηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαρκώντας συνολικά πάνω από πέντε ώρες, δήλωσε ο Πόπκο.

Ο Χενάντι Τρουχάνοφ, δήμαρχος της Οδησσού, του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε μέσω Telegram ότι η Ρωσία στοχοποίησε επίσης την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή θύματα εκεί.

Ο Ολεξάντρ Προκούντιν, κυβερνήτης στην περιφέρεια της Χερσώνας, γνωστοποίησε νωρίς σήμερα μέσω Telegram ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή κατά τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές. Η Ρωσία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, στη μεγάλη τους πλειονότητα Ουκρανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

