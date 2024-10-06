Διαδηλώση για τη Γάζα στην Ουάσινγκτον: Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί

Άνδρας, που δήλωσε δημοσιογράφος, αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί χθες Σάββατο στην Ουάσιγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια από τις κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στις ΗΠΑ.

Στην Ουάσιγκτον, πάνω από χίλιοι εξοργισμένοι διαδηλωτές που ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και του Λιβάνου συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Λευκό Οίκο, πολλοί για να απαιτήσουν να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στον στρατηγικό τους σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ.

Un homme tente de s'immoler à Washington pendant une manifestation contre la guerre à Gazahttps://t.co/7Xea1RG2KA pic.twitter.com/otCoFbsWPt — BFMTV (@BFMTV) October 6, 2024

Σχεδόν δύο ώρες αφού άρχισε η κινητοποίηση, άνδρας πλησίασε κι αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί. Έβαλε φωτιά στο αριστερό του χέρι, προτού διερχόμενοι και αστυνομικοί επέμβουν και σβήσουν τις φλόγες με παραδοσιακές παλαιστινιακές μαντίλες.

«Είμαι δημοσιογράφος», φώναξε ανάμεσα σε δυο κραυγές πόνου, καταγγέλλοντας την «παραπληροφόρηση».

Η αστυνομία διαβεβαίωσε αργότερα πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία αλληλεγγύης στην περίφημη Times Square, ορισμένοι κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν ο Κορνέλ Γουέστ, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Εξήγησε πως πήγε σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους που υφίστανται «γενοκτονία», προσθέτοντας «η εθνική εκκαθάριση δεν έχει πάψει να χειροτερεύει εδώ κι έναν χρόνο. Πρέπει να συνεχίσουμε να την καταπολεμάμε».

Viewer discretion is advised!



A man identifying as a CBS journalist set himself on fire during a protest in Washington, DC, stating, “We spread the misinformation,” on the first anniversary of the Israeli-US genocide in Gaza. pic.twitter.com/sqIeMFABIH — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 6, 2024

«Ως Αμερικανοί, πρέπει να πούμε "φτάνει πια"», καθώς «χρήματα από τους φόρους μας πηγαίνουν στο Ισραήλ για να βομβαρδίζει παιδιά στην Παλαιστίνη και τώρα στον Λίβανο», είπε ο Ντάνιελ Περέζ, κάτοικος της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

